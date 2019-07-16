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Еще упал: евро продолжает катиться в бездну

17.07.2019 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евро подешевел уже двенадцатый раз подряд и вплотную приблизился к минимуму за 23 месяца

Белорусский рубль опять укрепился к корзине валют на 0,04%. С начала июля валютная корзина подешевела на 0,64%, а с начала года уже на 1,54% до минимума за 10 месяцев.

Курс доллара вырос на 0,0032 рубля до 2,0341 BYN/USD. Напомним, что вчера курс американской валюты упал до минимума за 342 дня (11+ месяцев).

Курс евро упал ещё на 0,0060 рубля до минимума за 693 дня — 2,2787 BYN/EUR. 

Не задался июль 2019 для европейской валюты — она дешевела на всех без исключения торгах с начала месяца. Суммарные потери евро составили 0,0464 рубля. До минимального значения за 23 месяца не хватило меньше недели.

Курс российского рубля снизился на 0,0036 рубля до 3,2311 BYN/100 RUB. Вчера рубль подорожал до максимума за две недели, но не удержался там.


Россия

Банк РФ установил официальные курсы иностранных валют на завтра, разнонаправленно изменив курсы доллара и евро. Если доллар подорожал на 13 копеек до 62,9451 российских рублей, то евро подешевел на 12 копеек до 70,5552 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро подешевел уже двенадцатый раз подряд и вплотную приблизился к минимуму за 23 месяца
 
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