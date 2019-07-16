Еще упал: евро продолжает катиться в бездну

Белорусский рубль опять укрепился к корзине валют на 0,04%. С начала июля валютная корзина подешевела на 0,64%, а с начала года уже на 1,54% до минимума за 10 месяцев.





Курс доллара вырос на 0,0032 рубля до 2,0341 BYN/USD. Напомним, что вчера курс американской валюты упал до минимума за 342 дня (11+ месяцев).





Курс евро упал ещё на 0,0060 рубля до минимума за 693 дня — 2,2787 BYN/EUR.





Не задался июль 2019 для европейской валюты — она дешевела на всех без исключения торгах с начала месяца. Суммарные потери евро составили 0,0464 рубля. До минимального значения за 23 месяца не хватило меньше недели.





Курс российского рубля снизился на 0,0036 рубля до 3,2311 BYN/100 RUB. Вчера рубль подорожал до максимума за две недели, но не удержался там.









Россия