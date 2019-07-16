Футболиста, который снимал в Instagram свои нарушения ПДД, осудили за айфоны

Источник материала: KYKY

Минский суд огласил приговор футболисту Илье Лухвичу – тому самому парню, который гонял по трассе на мамином Infiniti, нарушая ПДД, и снимал про это видео в Instagram. Его приговорили к двум годам «домашней химии», сообщает TUT.by.

Кто такой этот Лухвич?