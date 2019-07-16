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Футболиста, который снимал в Instagram свои нарушения ПДД, осудили за айфоны
Источник материала: KYKY>
Минский суд огласил приговор футболисту Илье Лухвичу – тому самому парню, который гонял по трассе на мамином Infiniti, нарушая ПДД, и снимал про это видео в Instagram. Его приговорили к двум годам «домашней химии»,
Кто такой этот Лухвич?
Илья Лухвич – сын бывшего беларуского футболиста и тренера ФК «Минск» Александра Лухвича. Всю детскую карьеру парень провел в том же клубе, где работал отец, но узнали о нем благодаря выходкам на дороге. Еще зимой мы
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