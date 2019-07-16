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Футболиста, который снимал в Instagram свои нарушения ПДД, осудили за айфоны

17.07.2019 15:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский суд огласил приговор футболисту Илье Лухвичу – тому самому парню, который гонял по трассе на мамином Infiniti, нарушая ПДД, и снимал про это видео в Instagram. Его приговорили к двум годам «домашней химии», сообщает TUT.by.

Кто такой этот Лухвич?

Илья Лухвич – сын бывшего беларуского футболиста и тренера ФК «Минск» Александра Лухвича. Всю детскую карьеру парень провел в том же клубе, где работал отец, но узнали о нем благодаря выходкам на дороге. Еще зимой мы рассказывали, как парень на родительском автомобиле Infiniti объезжал пробки по обочине и по встречной, пересекал двойную сплошную и ехал прямо по площади Независимости. Позже Лухвича-младшего задержали и даже завели уголовное дело, но оказался в суде он совсем по другой причине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОГ БЕЛАРУСИ

 
Теги: Минск
 
 
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Минский суд огласил приговор футболисту Илье Лухвичу – тому самому парню, который гонял по трассе на мамином Infiniti, нарушая ПДД, и снимал про это видео в Instagram. Его...
 
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