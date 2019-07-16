ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мозыре поймали еще одного 2-ух метрового сома.

17.07.2019 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

Мозырские рыбаки поставили очередной рекорд. Днем 16 июля на Припяти поймали еще одного огромного сома. Длина почти 55-килограммового сома составила 214 см. А ловили его на дорожку. Это на 4 см больше, чем улов мозырянина Михаила Мицуры в минувшие выходные.

#NEWS_24996#

На этот раз удача улыбнулась Виктору Мартиновичу. В свой выходной он поехал с сыном на рыбалку, закинул воблер и уже через 10 минут кто-то на глубине захватил наживку.

— Понял, что рыба серьезная. Знаю, что такого сразу не вытащишь, надо его сначала утомить и вымотать. Ну и давай мы его мучить. Часа полтора его водили, — вспоминает рыбак.

Когда обессиленную рыбу приподняли и решили вытащить, то сом оказался длиннее, чем предполагалось — еле влез в лодку.

Уже на берегу измерили длину рыбы — вместе с хвостом получилось 215 см.



 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мозырские рыбаки поставили очередной рекорд. Днем 16 июля 2019 года на Припяти поймали еще одного огромного сома — длина рыбы на этот раз составила 214 см. (на 4 см...
 
Новости дня
Новости разные
 
Катастрофа MH17: в Украине задержан водитель тягача, перевозившего тот самый Бук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика