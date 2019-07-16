|
В Мозыре поймали еще одного 2-ух метрового сома.
Источник материала: Mlife
Мозырские рыбаки поставили очередной рекорд. Днем 16 июля на Припяти поймали еще одного огромного сома. Длина почти 55-килограммового сома составила 214 см. А ловили его на дорожку. Это на 4 см больше, чем улов мозырянина Михаила Мицуры в минувшие выходные.
#NEWS_24996#
На этот раз удача улыбнулась Виктору Мартиновичу. В свой выходной он поехал с сыном на рыбалку, закинул воблер и уже через 10 минут кто-то на глубине захватил наживку.
— Понял, что рыба серьезная. Знаю, что такого сразу не вытащишь, надо его сначала утомить и вымотать. Ну и давай мы его мучить. Часа полтора его водили, — вспоминает рыбак.
Когда обессиленную рыбу приподняли и решили вытащить, то сом оказался длиннее, чем предполагалось — еле влез в лодку.
Уже на берегу измерили длину рыбы — вместе с хвостом получилось 215 см.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мозырские рыбаки поставили очередной рекорд. Днем 16 июля 2019 года на Припяти поймали еще одного огромного сома — длина рыбы на этот раз составила 214 см. (на 4 см...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)