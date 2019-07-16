В Мозыре легковушка сбила 7-летнего ребенка

Источник материала: Mlife

16.07.2019 примерно в 11:40 41-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо 207» и двигаясь по дворовой территории ул.Нефтестроителей, г.Мозыря, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 7-летнего пешехода.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Мозырская ГБ».

Уважаемые взрослые! Проведите со своим ребёнком инструктаж – где он может находиться, а где играть нельзя и небезопасно. Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. Объясните своему ребёнку, что нельзя выбегать либо выкатываться на велосипеде перед близко идущим транспортом, водитель в одну секунду не может остановить свой автомобиль. Если ребёнок не знает, и не понимает, чем может обернуться его невнимательность, не отпускайте его на улицу без присмотра!

