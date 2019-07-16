Более 1,4 тысячи человек планируется задействовать в переписи населения в Могилёвской области

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Могилевской области для проведения переписи с учетом резерва планируется задействовать 1407 человек. Перепись пройдет с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом «Взгляд на настоящее — шаг в будущее», сообщила на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, начальник главного статистического управления региона Елена Морозова.

Это временный переписной персонал. В основном намерены привлекать студентов вузов, учащихся профессионально-технических учебных заведений области, достигших 18 лет, работников организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений. «Согласно оргплану, необходимо будет привлечь 1271 переписчика, 136 заведующих переписными участками и их помощников», — уточнила Елена Морозова.

Респонденты переписи 2019 года

В переписи примут участие граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие или пребывающие в нашей стране, а также те из них, кто на дату переписи временно будет находиться на территории других государств. Граждане, выехавшие же за пределы Беларуси в командировку, на работу, учебу сроком на 1 год и более, опросу не подлежат.

Перепись проводится по состоянию на 00 часов 4 октября 2019 года. При осуществлении сбора персональных данных респондентов не учитываются события, произошедшие после даты проведения переписи.

Нововведения переписи

Каждая перепись имеет свои отличительные черты, рассказала Елена Морозова. Одним из нововведений этой станет отказ от бумажных носителей и использование планшетных компьютеров для автоматизации ввода данных и подключения системы контроля на этапе опроса населения. Это обеспечит высокое качество заполнения переписных листов.

«Применение планшетов полностью себя оправдало при проведении пробной переписи населения в Молодечненском районе Минской области в октябре 2017 года, — уточнила специалист. — Заполнение одного переписного листа в электронном формате составило в среднем 5 минут. Это в три раза быстрее, чем на бумажных носителях».

О чем спросят население в 2019 году

В программу переписи населения включено 49 вопросов, тогда как 10 лет назад их было 37. Один из новых — вопрос об идентификационном номере. «Его включили в связи с изменением технологии проведения переписи населения, — отметила Елена Морозова. — Для упрощения ввода данных и оптимизации времени опроса респонденту будет предоставлена возможность сообщить свой идентификационный номер для автоматического заполнения информации о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле и гражданстве. Если же респондент откажется называть идентификационный номер – эта информация будет вводиться вручную».

Во время предстоящей переписи впервые будут задаваться вопросы, относящиеся к миграционным процессам. Например, хотят ли люди уехать из республики и, если ответ будет положительным, то по какой причине, работают или нет респонденты в населенном пункте, где проживают.

У респондентов в возрасте 15 — 65 лет поинтересуются получают ли они дополнительное образование. Для понимания демографических тенденций женщин в возрасте 18 — 49 лет спросят о планировании рождения детей.

Кроме того, впервые в перепись населения включен блок вопросов о сельскохозяйственной деятельности. «Сбор этих данных позволит получить ответ на вопрос о том, какими ресурсами обладают домашние хозяйства, — сказала начальник главного статистического управления региона. — Здесь имеются в виду земельные площади, посевы, поголовье скота и птицы. Вводиться сведения будут со слов респондентов, переписчики их перепроверить не могут.

Население во время переписи 2019 года сможет пройти опрос тремя способами

Предоставить информацию о себе и членах семьи можно будет тремя способами. Отличием нынешней переписи станет возможность гражданам самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Также переписаться можно будет на стационарных участках. Еще один способ — у себя на дому — в ходе устного опроса переписчика.

Первые два способа будут доступны уже с 4 октября. Перепись через интернет продлится по 18 октября — это самый быстрый и удобный способ, отметила Елена Морозова. Причем не нужно никому озвучивать информацию о себе, торопиться при заполнении опросника. Согласно данным, полученным во время проведения пробной переписи, почти 25% респондентов готовы заполнить переписной лист самостоятельно через интернет.

Кроме интернет-опроса с 4 по 18 октября будут организованы мобильные переписные участки для проведения переписи на предприятиях и в организациях. То есть группу переписчиков направят на предприятие, в организацию на один или несколько дней для того, чтобы работники прошли опрос непосредственно по месту своей работы. Согласие на предоставление помещений для этого дали 357 организаций области.

Стационарные участки будут работать ежедневно весь период переписи — с 4 по 30 октября. В первые три дня они будут открыты с 9.00 до 21.00, а с 7 октября в городах и поселках городского типа с 9.00 до 20.00, в сельских населенных пунктах — с 9.00 до 19.00. Жители области на таких участках смогут переписаться в удобное для них время, пояснила Елена Морозова.

«Всего по области для организации работы стационарных участков необходимо подобрать 104 помещения, — сказала она. — Эта работа уже ведется. Сейчас мы анализируем их места расположения. Необходимо, чтобы они находились в густонаселенном месте и были удобны жителям для посещения. Адреса, график работы участка и контактная информация будут размещены на сайте главного статистического управления Могилевской области и в СМИ».

С 21 по 30 октября переписчики опросят оставшихся респондентов по месту жительства или пребывания. Ожидается, что первичные сведения об итогах очередной переписи населения в Беларуси будут сообщены не раньше февраля 2020 года.

Оснащение переписчика

Во избежание контакта с мошенниками важно помнить, что у настоящего переписчика будет сумка с логотипом, планшет, удостоверение, информация с необходимыми для работы номерами телефонов. Например, уполномоченных работников органов государственной статистики.

Защита личной информации при переписи гарантируется

Одной из главных задач является обеспечение конфиденциальности полученных в ходе переписи индивидуальных сведений. «Согласно технологии сбора информации, как только респондент подтвердил окончание опроса, данные шифруются и передаются по защищенным каналам связи в подсистему обработки и хранения данных системы переписи населения, где происходит обезличивание персональных данных без участия человека, — рассказала Елена Морозова. — После завершения передачи они автоматически удалятся из планшета переписчика. При этом у него не будет доступа к зашифрованной информации, как и возможности ее просматривать или редактировать».