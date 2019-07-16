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«Ваша карта заблокирована». Беларусбанк предупреждает о мошенниках, которые

17.07.2019 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Беларусбанк» предупреждает о мошенниках, которые в Viber через липовые аккаунты банка пытаются узнать личные данные клиентов и вывести деньги с их счетов. «Пользователям мессенджера приходит сообщение от поддельного аккаунта банка. Аккаунт имеет логотип банка и зарегистрирован на иностранном номере телефона», — уточняют в банке.

«Уважаемый клиент „Беларусбанка“, наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс вашей карты 0.00 рублей. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber», — приводят в Беларусбанке пример сообщения, которые рассылают клиентам с поддельного аккаунта.

В банке советуют клиентам не передавать третьим лицам информацию о реквизитах платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, 3D-пароль или одноразовый СМС-пароль, в том числе через ввод данных на сомнительных веб-страницах.

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«Беларусбанк» предупреждает о мошенниках, которые в Viber через липовые аккаунты банка пытаются узнать личные данные клиентов и вывести деньги с их счетов.
 
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