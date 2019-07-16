Стало известно, когда российская армия вооружится комплексами С-500

Источник материала: Tut.by

Российская армия может вооружиться новейшими системами ПВО С-500 уже в 2020 году. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова вице-премьера Юрия Борисова, отвечающего за оборонно-промышленный комплекс.



C-500. Фото: twitter.com/RT_russian

По словам Борисова, составные части комплекса уже прошли заводские испытания, которые оказались удачными.

Чиновник добавил, что в вооруженные силы РФ С-500 пойдут в «различных комплектациях, в зависимости от поставленных задач». Подробностей о том, когда начнутся поставки, он не раскрыл.

Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», разрабатываемые концерном «Алмаз-Антей», представляют собой новое поколение систем «земля-воздух». По имеющейся информации, они смогут уничтожать даже гиперзвуковые ракеты и поражать цели в ближнем космосе.