Порошенко стал фигурантом 11 уголовных дел

Источник материала: Ежедневник



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Об этом заявил представитель Госбюро расследований Украины Роман Труба.

«Это производства от возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей»,— цитирует Трубу «Коммерсантъ» .

Экс-президента Украины уже вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском». Однако Порошенко на него прийти не смог, так как участвует в избирательной кампании.

«Мы пойдем навстречу, его вызовут на следующий допрос после выборов»,— отметил господин Труба.

Ранее ГБР начало расследование факта захвата Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов Высшего совета правосудия. Бывший президент Украины обвиняется в том, что после поражения на выборах незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия с целью сохранения контроля над судебной системой.

22 мая антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное следствие против господина Порошенко относительно хищений в госкомпании «Центрэнерго». Днем ранее, 21 мая, ГБР приступило к расследованию о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Инициированное против него расследование Порошенко назвал «попыткой снять ответственность с России».