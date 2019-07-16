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Что полезнее: хлеб или хлебец

17.07.2019 15:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова объясняет, почему хлебцы — это не всегда «зожная» альтернатива хлебу, на что смотреть в их составе и каким количеством в день лучше ограничиться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Авчинникова (@dr.avchinnikova) on Jun 19, 2019 at 3:24am PDT

— Есть миф, что хлебец полезнее хлеба. Для многих хлебцы значит «правильное питание». Но так ли это на самом деле?

Хлебцы, так же, как и цельнозерновой хлеб, содержат много клетчатки, однако в них содержится меньше некоторых витаминов. Например, в ржаных хлебцах значительно меньше витаминов группы В, чем в ржаном хлебе.

Также обращайте внимание на их калорийность. Иногда она даже выше, чем у хлеба. И углеводов на 100 г в хлебцах больше (так как в них меньше воды).

А главная проблема в том, что съесть целую пачку незаметно для себя очень легко.

Как выбирать хлебцы

В зависимости от состава, некоторые хлебцы очень хорошие, а некоторые схожи с крекером. Например, в составе бывает маргарин. Некоторые содержат много соли, а также сахар или фруктозу. То есть по сути, это уже больше крекер, чем хлебец. Такие лучше поменять на более здоровую альтернативу.

Мои правила выбора хлебцев:

1. Отдаю предпочтение цельнозерновым ржаным и гречневым хлебцам.
2. Чем меньше добавок, тем лучше.
3. Выбираю хлебцы без сахара или сахарного сиропа в составе, без фруктозы и маргарина (маргарин может скрываться за названием «гидрогенизированный растительный жир»).

Кстати, в день я не советую есть их больше 3−4 штук. То есть, конечно, можно и больше — но с понимаением того, что углеводов и калорий в таком продукте как в полноценном гарнире. Причем калорийность сосредоточена в меньшем объеме (в хлебцах мало влаги).

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Врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова объясняет, почему хлебцы - это не «зожная» альтернатива хлебу.
 
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