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В Гомеле фура врезалась в Geely, а тот опрокинул на крышу Opel
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Барыкина столкнулись три авто, одно из них от удара перевернулось на крышу,
ДТП произошло 17 июля около часа дня. Водитель фуры при перестроении в правую полосу врезался в Geely, после чего последний развернуло и вынесло в левую полосу, где произошло столкновение с Opel, который в результате перевернулся.
Серьезных травм водителю перевернувшегося авто удалось избежать благодаря тому, что он был пристегнут ремнем безопасности, — уточнили в ГАИ.
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Серьезных травм водителю перевернувшегося авто удалось избежать благодаря тому, что он был пристегнут ремнем безопасности.
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