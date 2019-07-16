В Гомеле фура врезалась в Geely, а тот опрокинул на крышу Opel

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Барыкина столкнулись три авто, одно из них от удара перевернулось на крышу, сообщили в ГАИ.





ДТП произошло 17 июля около часа дня. Водитель фуры при перестроении в правую полосу врезался в Geely, после чего последний развернуло и вынесло в левую полосу, где произошло столкновение с Opel, который в результате перевернулся.

Серьезных травм водителю перевернувшегося авто удалось избежать благодаря тому, что он был пристегнут ремнем безопасности, — уточнили в ГАИ.