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Самый простой домик на дереве стоит 5 тысяч евро. Смотрите, какое жилье строит немецкая фирма

17.07.2019 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкая фирма Baumraum построила более 50 сборных домов на деревьях по всему миру. Все они разные по размерам и дизайну, но общее у них одно — такое жилище становится любимым местом для уединения. Кстати, цены на них не заоблачные — как сообщает dwell.com, у фирмы есть проекты всего за 5 тысяч евро.


Фото: www.baumraum.de

Каждый дом на дереве, построенный фирмой, полностью спроектирован по индивидуальному заказу с учетом плана участка, а также расположения на нем деревьев. Чтобы уменьшить воздействие на них, команда производит сборку многих домов, расположив их так, чтобы корни окружающих деревьев не пострадали.

Внутренние и наружные поверхности часто оставляют необработанными или покрывают только маслом или лаком. Внутренняя часть состоит только из натуральных изоляционных материалов: древесноволокнистые плиты, маты из овечьей шерсти или кокосовые волокна.

У фирмы Baumraum нет обычного прейскуранта, поскольку все дома на деревьях индивидуально спланированы и адаптированы к местным условиям. Цены на построенные дома колеблются от 18 000 до 150 000 евро В стоимость включены планирование, материалы, монтаж и внутренние работы. Тем не менее, небольшие неизолированные конструкции могут быть построены, начиная с 5000 евро.

Copper Cube


Фото www.baumraum.de

Это дом на дереве со встроенной ванной комнатой, мини-баром и большой кроватью находится в Германии, возле Берлина.

Осваль Бахстельце


Фото: Alasdair Jardine

Этот очаровательный дом на дереве расположен в небольшой австрийской общине между Зальцбургом и Линцем. Он опирается в основном на восемь асимметричных и наклонных опорных балок из дуба. С окисленным стальным фасадом Cor-Ten навесная кабина дает уникальный скульптурный эффект благодаря своим наклонным поверхностям.

Осваль Соллинг


Фото: Markus Bollen

Величественная группа деревьев на берегу двух прудов обеспечила идеальное место для этой двухэтажной постройки, расположенной в Усларе, Германия. Предназначенный для маленького сына хозяина, дом на дереве имеет округлый стальной фасад с деревянными арками по бокам.


Фото: Markus Bollen

Деревянная терраса занимает площадь 11 м², предлагая посетителям достаточно места для наблюдения за дикой природой.

Нуссраум Осваль

Этот дом на дереве, расположенный на заднем дворе участка в Германии, был изготовлен за пределами строительной площадки, а затем поднят над основным домом с помощью большого крана во время сборки.


Фото: Dirk Vogel

Фото: Dirk Vogel

Из-за почти случайного расположения колонн небольшая конструкция выглядит как большое насекомое.

Черная красавица


Фото: Andreas Wenning

Фото: Andreas Wenning

Дом расположен на немецком острове Узедом. Он опирается на восемь наклонных стальных колонн, в то время как большая терраса (с душем на открытом воздухе) поддерживается веревочными подвесами.


Фото: Andreas Wenning

Для фасада использовалась почерневшая нержавеющая сталь. Интерьер оборудован мягкими диванами, электричеством, отоплением и раковиной.

Святой Мартин


Фото: Christian Habel

Фото: Christian Habel

Этот красочный домик на дереве, известный как Святой Мартин, служит местом для игр и развития детей и подростков с когнитивными нарушениями. Сотрудничая с архитектором сада, команда разработала спектр цветов для игривого, лоскутного фасада.

Мир жизни Осваль


Фото: Alasdair Jardine

Фото: Alasdair Jardine

Этот дом на дереве был создан для выставочного парка World of Living в Райнау-Линкс, Германия. Он опирается на семь наклонных опорных балок из лиственницы и имеет круглую, футуристическую форму.

Баумхаус Халден


Фото: Laura Fiorio

Дом находится в Германии. Он состоит из стальной рамы с четырьмя деревянными опорными балками.


Фото: Laura Fiorio

В нем можно жить даже зимой — теплом обеспечит дровяной камин.


Фото: Laura Fiorio

Фото: Laura Fiorio

Фото: Laura Fiorio

Для отделки стен, потолка, пола и встроенной мебели использовался промасленный дуб.

 
 
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Немецкая компания строит крутые дома на деревьях по всему миру.
 
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