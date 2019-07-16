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Временно закрываются несколько выходов со станций метро "Октябрьская" и "Восток"
Источник материала: Интерфакс
Временно закрывается выход на нескольких выходах станций "Октябрьская" и "Восток", сообщили в Минском метрополитене.
"Для проведения работ по ремонту основания ногоочистительных решеток в период с 18 июля по 27 июля будет закрыт выход №2-2 станции "Октябрьская", - говорится в сообщении.
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Временно закрывается выход на нескольких выходах станций "Октябрьская" и "Восток", сообщили в Минском метрополитене. "Для проведения работ по ремонту основания...
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