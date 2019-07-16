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Временно закрываются несколько выходов со станций метро "Октябрьская" и "Восток"

17.07.2019 14:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Временно закрывается выход на нескольких выходах станций "Октябрьская" и "Восток", сообщили в Минском метрополитене.

"Для проведения работ по ремонту основания ногоочистительных решеток в период с 18 июля по 27 июля будет закрыт выход №2-2 станции "Октябрьская", - говорится в сообщении.

Временно закрываются несколько выходов со станций метро "Октябрьская" и "Восток"
"С целью проведения работ по ремонту облицовки стен, парапета и ступеней выходов №2-2 и 4-2 станции "Восток", будут закрыты: выход 2-2 в период с 17 июля по 27 июля, выход 4-2 в период с 22 июля по 2 августа 2019 года", - добавили представители Минского метрополитена.

Временно закрываются несколько выходов со станций метро "Октябрьская" и "Восток"

 
 
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Временно закрывается выход на нескольких выходах станций "Октябрьская" и "Восток", сообщили в Минском метрополитене. "Для проведения работ по ремонту основания...
 
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