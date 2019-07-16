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Российские женщины начали травить Леди Гагу: "Верни мужа Шейк!"

17.07.2019 14:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Женщины из российского сегмента Instagram пришли в комментарии к американской певице и актрисе Леди Гаге с требованием вернуть мужа их соотечественнице Ирине Шейк.

"Травля" началась после новости о том, что голливудский актер Бредли Купер разошелся с российской моделью Шейк и съехался с партнершей по фильму "Звезда Родилась" - Леди Гагой.

"Верни Бредли. Ирина Лучше", "Ирине он всё равно не подходит, она породистее и благороднее", - пишут недовольные женщины.

Российские женщины начали травить Леди Гагу: "Верни мужа Шейк!"
Постепенно гневные комментарии переросли в обсуждение житейских проблем, объявления и помощь в приготовлении блюд.

Леди Гаге предложили рецепты Люля-Кебаба, борща, голубцов. Рассказали, где принимают лучшие врачи.

Российские женщины начали травить Леди Гагу: "Верни мужа Шейк!"
Российские женщины начали травить Леди Гагу: "Верни мужа Шейк!"
Подключились даже российские медийные личности. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала своих сотрудников вернуться на рабочие места, шоумен Гарик Мартиросян оставил сообщение коллеге Харламову, а участник группы "Руки Вверх" Сергей Жуков поинтересовался, стоимостью гаража в Бирюлево.

Российские женщины начали травить Леди Гагу: "Верни мужа Шейк!"

В июне 2019 года Купер и Шейк расстались после четырех лет отношений. Многие считали Леди Гагу причиной разрыва. Слухи о романе начали появляться из-за фильма, в котором актеры сыграли влюбленных.

 
 
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Женщины из российского сегмента Instagram пришли в комментарии к американской певице и актрисе Леди Гаге с требованием вернуть мужа их соотечественнице Ирине Шейк....
 
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