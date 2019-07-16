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Российские женщины начали травить Леди Гагу: "Верни мужа Шейк!"
Источник материала: Интерфакс
Женщины из российского сегмента Instagram пришли в
"Травля" началась после новости о том, что голливудский актер Бредли Купер разошелся с российской моделью Шейк и съехался с партнершей по фильму "Звезда Родилась" - Леди Гагой.
"Верни Бредли. Ирина Лучше", "Ирине он всё равно не подходит, она породистее и благороднее", - пишут недовольные женщины.
Леди Гаге предложили рецепты Люля-Кебаба, борща, голубцов. Рассказали, где принимают лучшие врачи.
В июне 2019 года Купер и Шейк расстались после четырех лет отношений. Многие считали Леди Гагу причиной разрыва. Слухи о романе начали появляться из-за фильма, в котором актеры сыграли влюбленных.
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Женщины из российского сегмента Instagram пришли в комментарии к американской певице и актрисе Леди Гаге с требованием вернуть мужа их соотечественнице Ирине Шейк....
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