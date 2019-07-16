"Новый шелковый" путь в Китай не работает, грузы из Украины идут до Казахстана, утверждают в Киеве

Источник материала: Интерфакс

Китайцы не развивают транспортный коридор "Новый Шелковый путь", используя его как рычаг давления на Россию в ценовых вопросах, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" замминистра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

"Несмотря на постоянные переговоры с китайцами, пока что "Новый Шелковый путь" не работает. И пока что он для них остается геополитически запасным. Они используют его для переговоров с россиянами, для апелляции по снижению их тарифов и т.д.", - констатировал Довгань.

По его словам, Китай не использует "Новый Шелковый путь", не пускает по нему грузы, отправляя их преимущественно через Казахстан, Россию и Белоруссию.

В то же время, по словам Довганя, несмотря на отсутствие грузов из Китая, указанный транспортный коридор все равно развивается, пусть и медленнее, чем ожидали.

"Каждый день из Черноморска идут два парома - это 150-200 вагонов. И это только паромы, а есть еще грузовые корабли, где цифры по перевозке товаров по направлению Восток-Запад в два раза больше. Мы отправляем грузы, которые запрещены к транзиту через Россию. Другой вопрос в том, что эти грузы заканчивают свой путь в Казахстане и не идут в Китай", - сообщил замминистра инфраструктуры.

Он также отметил, что из-за низких объемов импорта из стран Средней Азии, поезда, следующие по этому транспортному коридору нечем загрузить в обратную сторону. Поэтому перевозчикам приходится оплачивать перегонку порожних вагонов, что очень дорого и негативно влияет на рынки сбыта.

"Раньше у нас были большие рынки сбыта в Средней Азии - в основном продукты питания, которые прибывали фурами и вагонами. Сейчас они едут двумя паромами: через Черное море и Каспий. Это в два раза дороже, а некоторая продукция, например, продукция Roshen, не всегда выдерживает этот путь", - заявил Довгань.

По его словам, сегодня в восточном направлении идут 66 поездов, тогда как раньше могло стоять до 600 каждый день.

"С 2016 года, после того как Путин (президент России Владимир Путин - ИФ) ввел свои ограничения, наш экспорт в эти страны сократился в 10 раз", - подчеркнул замминистра, отметив, что Украина с каждым днем становится все более неконкурентной на этих рынках.

Он уточнил, что причиной этому - дешевая российская продукция, которая заменяет украинскую, поскольку та стала дорогой из-за дороги.

Как сообщалось, в 2017 году "Укрзализныця" с целью минимизации последствий блокировки перевозок грузов через территорию России и возможности торговли со странами Азиатского региона провела работу по развитию транспортного коридора "Новый Шелковый путь".

Мининфраструктуры совместно с "Укрзализыцей" 15 января 2016 года запустили демонстрационный рейс контейнерного поезда по "Новому Шелковому пути".

Тестовый рейс нового контейнерного поезда по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай (через Каспийское и Черное моря) добрался до Китая на 16-й день пути - в ночь с 30 на 31 января 2016 года.