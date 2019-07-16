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200 кг кокаина хранили в магазине в коробках из-под стирального порошка

17.07.2019 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Жители бразильского Сан-Паулу раскрыли банду наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько человек обратились в местное отделение полиции после покупки в магазине стирального порошка. Вместо моющего средства в коробках оказался кокаин.

200 кг кокаина хранили в магазине в коробках из-под стирального порошка

Правоохранители отправились в супермаркет и застали нескольких сотрудников, которые выгружали из машины такой же товар.

Владельца торговой точки и работников задержали. В ходе обыска из магазина было изъято около 200 килограммов наркотика.

200 кг кокаина хранили в магазине в коробках из-под стирального порошка

200 кг кокаина хранили в магазине в коробках из-под стирального порошка

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Новости Бразилии. Жители бразильского Сан-Паулу раскрыли банду наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько человек обратились в...
 
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