200 кг кокаина хранили в магазине в коробках из-под стирального порошка

Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Жители бразильского Сан-Паулу раскрыли банду наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько человек обратились в местное отделение полиции после покупки в магазине стирального порошка. Вместо моющего средства в коробках оказался кокаин.





Правоохранители отправились в супермаркет и застали нескольких сотрудников, которые выгружали из машины такой же товар.

Владельца торговой точки и работников задержали. В ходе обыска из магазина было изъято около 200 килограммов наркотика.







