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200 кг кокаина хранили в магазине в коробках из-под стирального порошка
Источник материала: СТВ
Новости Бразилии. Жители бразильского Сан-Паулу раскрыли банду наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько человек обратились в местное отделение полиции после покупки в магазине стирального порошка. Вместо моющего средства в коробках оказался кокаин.
Правоохранители отправились в супермаркет и застали нескольких сотрудников, которые выгружали из машины такой же товар.
Владельца торговой точки и работников задержали. В ходе обыска из магазина было изъято около 200 килограммов наркотика.
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Новости Бразилии. Жители бразильского Сан-Паулу раскрыли банду наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько человек обратились в...
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