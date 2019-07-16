Кубок Дэвиса. Владимир Игнатик сыграет за команду Беларуси в матче против сборной Португалии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Капитан сборной Беларуси в Кубке Дэвиса Игорь Тихонко рассказал, что белорусскую команду в матче против португальцев усилит Владимир Игнатик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он вместе с другими игроками соберется в Минске после завершения Открытого чемпионата США и будет готовиться к матчу вместе с командой. На этой неделе Игнатик выступает на турнире категории «Челенджер» в Нидерландах.



