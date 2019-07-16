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БАТЭ проведёт ответный матч против «Пяста» в квалификационном раунде ЛЧ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля БАТЭ проведет ответный матч против польского чемпиона «Пяста» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главный тренер «желто-синих» Алексей Бага включил в выездной список 20 футболистов, которые еще накануне прибыли в город Гливице. В ответном поединке борисовской команде не смогут помочь несколько игроков основного состава. Это Антон Сарока, Боян Дубайич, Егор Филипенко и Станислав Драгун.
Главный тренер борисовчан на предматчевой пресс-конференции сказал, что перед его игроками стоит задача победить, и ребята приложат максимум усилий для ее достижения.
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Новости Беларуси. 17 июля БАТЭ проведет ответный матч против польского чемпиона «Пяста» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщили в...
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