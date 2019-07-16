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БАТЭ проведёт ответный матч против «Пяста» в квалификационном раунде ЛЧ

17.07.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля БАТЭ проведет ответный матч против польского чемпиона «Пяста» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ проведёт ответный матч против «Пяста» в квалификационном раунде ЛЧ

Главный тренер «желто-синих» Алексей Бага включил в выездной список 20 футболистов, которые еще накануне прибыли в город Гливице. В ответном поединке борисовской команде не смогут помочь несколько игроков основного состава. Это Антон Сарока, Боян Дубайич, Егор Филипенко и Станислав Драгун.

Главный тренер борисовчан на предматчевой пресс-конференции сказал, что перед его игроками стоит задача победить, и ребята приложат максимум усилий для ее достижения.

«Мы не могли показывать тот футбол, в который можем играть». Игорь Стасевич о матче БАТЭ – «Пяст»

БАТЭ проведёт ответный матч против «Пяста» в квалификационном раунде ЛЧ

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Новости Беларуси. 17 июля БАТЭ проведет ответный матч против польского чемпиона «Пяста» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщили в...
 
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