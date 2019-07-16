ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таиланду грозит сильнейшая за последнее десятилетие засуха

17.07.2019 15:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Сильнейшая за последнее десятилетие засуха грозит Таиланду. Согласно данным департамента метеорологии страны, за сезон дождей в 2019 году выпало очень мало осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нехватка влаги особенно заметна в регионах, где выращивается основной объем сельскохозяйственных культур – это север, северо-восток и центр Таиланда. Не исключено, что дождей фермерам придется ждать до начала осени, однако к этому моменту урожай может погибнуть. Кроме того, засуха сказалась на запасах питьевой воды. В некоторых крупных водохранилищах уровень воды опустился до 22 %.

Таиланду грозит сильнейшая за последнее десятилетие засуха

Таиланду грозит сильнейшая за последнее десятилетие засуха

Таиланду грозит сильнейшая за последнее десятилетие засуха

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Таиланда. Сильнейшая за последнее десятилетие засуха грозит Таиланду. Согласно данным департамента метеорологии страны, за сезон дождей в 2019 году выпало...
 
Новости дня
Новости разные
 
Порошенко стал фигурантом 11 уголовных дел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика