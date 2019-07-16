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Экс-король Малайзии развелся с российской красавицей Оксаной Воеводиной

17.07.2019 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Экс-король Малайзии Мухаммад V расторг брак с Оксаной Воеводиной, которая несколько лет назад победила в конкурсе «Мисс Москва – 2015».

Экс-король Малайзии развелся с российской красавицей Оксаной Воеводиной
Фото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir  

Документы в суд Сингапура пара подала 22 июня, а 1 июля брак был расторгнут, сообщает New Straits Times.

Супруги оформили «неотменяемый» развод. В исламском мире это значит, что пара может опять заключить брак только в том случае, если женщина снова выйдет замуж за другого мужчину, а он разведется с ней или скончается.

Экс-король Малайзии развелся с российской красавицей Оксаной Воеводиной
Фото: instagram.com/rihanapetra

Причину расставания пара не назвала. После развода Оксана вернулась в Москву, а экс-король еще никак не прокомментировал это событие.

Напомним, свадьба пары состоялась в ноябре 2018.

Позже Оксана приняла ислам и сменила имя на Рихана – подробнее здесь.

Люди в материале: Мухаммад V, Оксана Воеводина
 
 
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Экс-король Малайзии Мухаммад V расторг брак с Оксаной Воеводиной, которая несколько лет назад победила в конкурсе «Мисс Москва – 2015». Фото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir   ...
 
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