Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второй день соревнований Сбербанкиады в Минске. 17 июля определятся победители отборочных групп соревнований по волейболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом виде спорта заявлено 18 мужских и 14 женских команд.

Среди фаворитов – белорусское подразделение Сбербанка. Мужская команда участвует в соревнованиях по волейболу с 2010 года и за это время ни разу не оставалась без медалей. В 2012 году в Казани наши волейболисты и вовсе были сильнее всех. Решительно настроены белорусы и в этот раз.

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Андрей Дубенок, игрок и тренер мужской команды по волейболу ОАО «БПС-Сбербанк»:

Средний возраст у нас – 40+. В основном, инкассаторы, специалисты службы безопасности, я – IT-специалист, занимаюсь поддержкой программного обеспечения.

Сплоченный коллектив. Мы постараемся занять как можно выше место.

Полуфиналы и финал соревнований по волейболу пройдут 18 июля. Напомним, XIII летняя международная Сбербанкиада собрала в Минске более 2 тысяч спортсменов-любителей. Медали разыграют в 12 видах спорта – от классических шахмат до кроссфита.

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