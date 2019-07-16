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Вот такой увидели кровавую луну жители разных уголков Земли: 6 фото
Источник материала: СТВ
Снимками редкого космического явления делятся жители Земли в своих социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь на 17 июля можно было наблюдать частичное затмение, или кровавую луну.
Тень Земли покрыла диск спутника планеты на 65 %. Видно это было не только в Европе, но и в Африке, Австралии, Индонезии и Южной Америке. К сожалению, из-за высокой облачности белорусам не довелось как следует насладиться этим зрелищем вживую.
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Снимками редкого космического явления делятся жители Земли в своих социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь на 17 июля можно было...
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