Вот такой увидели кровавую луну жители разных уголков Земли: 6 фото

Источник материала: СТВ

Снимками редкого космического явления делятся жители Земли в своих социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь на 17 июля можно было наблюдать частичное затмение, или кровавую луну.

Тень Земли покрыла диск спутника планеты на 65 %. Видно это было не только в Европе, но и в Африке, Австралии, Индонезии и Южной Америке. К сожалению, из-за высокой облачности белорусам не довелось как следует насладиться этим зрелищем вживую.























