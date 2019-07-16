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Лукашенко подтвердил участие в Форуме регионов Украины и Беларуси
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко подтвердил свое участие в Форум регионов Украины и Беларуси. Туда белорусского президента пригласил его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом сообщил посол Беларуси на Украине Игорь Сокол, передает «МИР 24».
«Глава государства Александр Григорьевич подтвердил свое участие в форуме. Конечно, это будет масштабное мероприятие. Первый форум регионов, который прошел в прошлом году в Гомеле, дал уже свои результаты. По итогам пяти месяцев мы видим рост регионального экспорта всех наших областей и города Минска на Украину от 110 до 220 %», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси на Украине Игорь Сокол.
Форум пройдет осенью
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Форум пройдет осенью в украинском Житомире и станет вторым по счету.
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