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Лукашенко подтвердил участие в Форуме регионов Украины и Беларуси

17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко подтвердил свое участие в Форум регионов Украины и Беларуси. Туда белорусского президента пригласил его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом сообщил посол Беларуси на Украине Игорь Сокол, передает «МИР 24».

«Глава государства Александр Григорьевич подтвердил свое участие в форуме. Конечно, это будет масштабное мероприятие. Первый форум регионов, который прошел в прошлом году в Гомеле, дал уже свои результаты. По итогам пяти месяцев мы видим рост регионального экспорта всех наших областей и города Минска на Украину от 110 до 220 %», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси на Украине Игорь Сокол.

Форум пройдет осенью в украинском Житомире и станет вторым по счету. Товарооборот между Беларусью и Украиной уверенно растет. К концу года планируют выйти на восемь миллиардов долларов. Кроме того, страны занимаются крупными совместными проектами. Например, восстанавливают полноценное судоходство по реке Днепр. 



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Форум пройдет осенью в украинском Житомире и станет вторым по счету.
 
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