Лукашенко подтвердил участие в Форуме регионов Украины и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко подтвердил свое участие в Форум регионов Украины и Беларуси. Туда белорусского президента пригласил его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом сообщил посол Беларуси на Украине Игорь Сокол, передает «МИР 24».

«Глава государства Александр Григорьевич подтвердил свое участие в форуме. Конечно, это будет масштабное мероприятие. Первый форум регионов, который прошел в прошлом году в Гомеле, дал уже свои результаты. По итогам пяти месяцев мы видим рост регионального экспорта всех наших областей и города Минска на Украину от 110 до 220 %», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси на Украине Игорь Сокол.