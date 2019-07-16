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Матвиенко: Москве и Минску надо унифицировать законодательство для углубления промкооперации
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По развитию гуманитарных и экономических отношений с белорусскими территориями лидирует Московская область, заявил председатель Совета Республики парламента Беларуси Михаил Мясникович в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пишет
Как отмечается, политик поблагодарил субъекты РФ, которые активно сотрудничают с белорусскими партнерами. Особо он выделил пять регионов – это Московская, Тюменская, Смоленская области, а также две столицы – Москву и Санкт-Петербург.
«Они вносят существенный вклад в развитие отношений между регионами России и Белоруссии. Огромная им благодарность за развитие наших отношений», – сказал председатель Совета Республики парламента РБ.
Мясникович также обратил внимание на работу Совета Ассоциации ректоров российских и белорусских вузов, который проходит в рамках Шестого форума регионов в Санкт- Петербурге.
«Это и конкретика, и системная работа одновременно. Нам надо искать новые подходы и идеи в реализации совместных проектов и в реализации молодежной политики», – считает политик.
Матвиенко, в свою очередь, отметила, что для углубления промышленной кооперации необходимы синхронизация и унификация законодательства двух стран. Кроме того, спикер подчеркнула важность российско-белорусского межпарламентского диалога. По словам Матвиенко, тон в развитии отношений двух стран задают их лидеры – Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые регулярно встречаются, определяя повестку развития интеграции.
«Мы рады, что в нашем форуме традиционно принимают участие главы наших государств: у них перегруженный график, и участие в Форуме регионов для них не ритуальное, оно определят содержание нашей работы», – сказала Матвиенко.
Она отметила важность темам, которым посвящен форум – межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран. По словам председателя Совфеда, обсуждение данных вопросов направлено на укрепление Союзного государства.
Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 20 лет подписанию между Россией и Белоруссией Договора о Союзном государстве.
«Этот год особенный – 20 лет прошло с момента подписания договора о Союзном государстве. Нам надо подумать, как наполнить договор новым содержанием, отвечающим реалиям сегодняшнего дня и новым вызовам», – сказала спикер.
Она добавила, что уже создана российско-белорусская рабочая группа, члены которой проанализируют документ и выработают новые предложения.
Напомним,
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Об этом председатель верхней палаты парламента РФ сказала в ходе встречи со спикером Совета Республики парламента Беларуси Михаилом Мясниковичем.
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