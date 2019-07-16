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Кто такой соматиполог, или «Эксперт по людям»

17.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Что такое соматипология, откуда она взялась и чем может быть полезна человеку? Об этом – в интервью с соматипологом, практикующим психологом Алёной МИХНОВЕЦ.




  – Наука, интригующая сознание людей, – соматипология – довольно молодая, развивающаяся, но информация о ней уже есть в общем доступе. Что же является предметом изучения соматипологии?

  – «Сома» – тело, «тип» – форма, «логия» – наука, а в целом это область знаний о связи телосложения и индивидуальности человека. Методика строится на том, что в организме каждого человека преобладает деятельность какого-то гормона или группы гормонов, то есть одна из желез внутренней секреции работает активнее, чем остальные. Основной гормон определяет телосложение, а также оказывает влияние на мозг, формируя реакции, особенности поведения и черты характера. Иными словами, соматипология – это «взгляд» в самую суть человека, который открывает врожденные качества, природные характеристики, особенности и склонности. Именно поэтому соматипологов называют «экспертами по людям».

  – Когда она как наука появилась?

  – Еще Гиппократ пытался классифицировать человечество по строению тела. Позже многие ученые мира занимались этими исследованиями. И вот наш современник, российский врач-эндокринолог Константин Шадрин, автор методики, взяв за основу все предыдущие исследования, тщательно их изучил и создал свою уникальную систему, которая содержит семь соматипов в зависимости от доминирования того или иного гормона в организме человека.



  – Для чего нужно знать свой соматип? 

  – Определение соматипа помогает раскрыть сущность человека, которая часто бывает подавлена разными обстоятельствами: воспитанием, окружением, привычками, неправильными установками. Иногда, наоборот, человек навешивает на себя стереотипы поведения, которые совсем ему не свойственны, то есть берет на себя лишнее. И то, и другое плохо для человека. Чтобы было понятнее, приведу пример. Если у человека размер обуви 38, а он всю жизнь топчется в ботинках 37 размера, хотя они могут быть и красивыми, и качественными, а плохо ему в них, сил нет идти дальше, человек так и топчется, вприпрыжку он не побежит. Вот так при зажатой внутренней сущности: вроде бы человек все делает, старается, а нет удовлетворения. Такие «зажатости» приносят ему страдания и не дают реализовываться в соответствии со своими данными. Также нет радости, когда при 38 размере носят, например, 40: ничего не давит, не режет, модно, а ходить невозможно. Потому что все должно быть по размеру, в нашем случае – по соматипу. 




  – Часто ли люди живут с «зажатостями» или «навешиваниями лишнего»? 

  – Статистика подтверждает, что большинство людей живет в «обуви не по размеру», совсем не реализовывая то, что заложено в них природой, зачастую даже не отдавая себе отчет, в чем же их проблема. Отсюда недовольство своей жизнью, постоянный поиск. Вот тут на помощь и приходит соматиполог, он определяет «подходящий размер обуви», то есть сущностные характеристики человека, которые заложены в нем его гормонами, но по каким-то причинам были утеряны или искажены. 

  – В каких сферах можно использовать данную науку? 

  – Соматипологию можно использовать очень широко. Границ применения у нее нет, ни по полу, ни по возрасту. Например, определив соматип ребенка, можно понять, в каком направлении его развивать, в какие кружки или секции отдавать, какие черты взращивать, какие нивелировать, на что сделать акцент в школе. Это убережет его от проблем в будущем, поможет в становлении себя и самореализации. Также соматипология придет на помощь в выборе профессии: можно с точностью определить сферу деятельности, в которой человек может раскрыться в полной мере. Ведь на работе люди проводят большую часть своей жизни, поэтому очень важно, чтобы профессия была любимым делом.  Большую роль играет соматипология в совместимости партнеров. С помощью соматиполога можно подобрать подходящего по гормональному уровню партнера для крепкого брака или выгодного сотрудничества в бизнесе, в любой работе либо научиться гармонично взаимодействовать с тем, кто уже есть. Немаловажна и сфера здоровья – у каждого соматипа есть свои особенности организма и предрасположенности к заболеваниям. Существуют конкретные профилактические рекомендации для сохранения и поддержки физического состояния организма, разработанные специально для каждого соматипа. Узнав свои сильные и слабые стороны, разобравшись в себе и приняв свои черты, человек начинает меняться на глазах, обретает гармонию с самим собой и находит свой вектор развития.

  – Для определения соматипа нужно сдавать анализы на гормоны?



 
  – Нет, не нужно. Каждый соматип определяется по доминантному гормону, который оставляет свои маркеры на теле человека в виде определенного, специфического телосложения. Поэтому для диагностики достаточно несколько фотографий в полный рост. Соматиполог смотрит на конкретные детализированные физиологические признаки и по ним определяет соматип. 

  – Консультация у «эксперта по людям» помогает расставлять все на свои места?

  – Да. Думаю, каждому полезно узнать свой соматип для того, чтобы развиваться, меняться в лучшую сторону, понимать себя, ведь никогда не поздно быть счастливым. Консультация проводится удаленно в онлайн-режиме по видеосвязи посредством Viber, WhatsApp, Telegram. Когда вы научитесь прислушиваться к своему «я», вы сможете мало-помалу устранять из жизни то, что вас опустошает, и  сосредоточитесь на наполнении себя, и получении позитивного результата.

  – В нашей стране какое место занимает соматипология? Много у нас специалистов в этой области знаний? 

 – В Беларуси она только набирает обороты, пока нас немного. В Пинске на сегодняшний день я единственный соматиполог. 

  – Алёна Андреевна, по образованию вы психолог. Чем отличается работа психолога от работы соматиполога? 




  – Да, по первому образованию я педагог-психолог. В 2002 году я окончила Могилевский государственный университет им. А.Кулешова и получила второе высшее образование в качестве практического психолога. В марте нынешнего года прошла обучение в Центре СомаТипы Шадрина в Москве. И теперь с уверенностью могу заявить, что если психологу, работающему с личностью человека, которая часто бывает искажена, может потребоваться несколько сеансов, чтобы выявить особенности человека, его истинные проблемы и помочь ему, то соматипологу, работающему именно с сущностью человека, достаточно одной консультации, чтобы показать клиенту весь спектр его внутренней сути.

  Беседовала Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ. 
  Фото их архива А.А.Михновец.

 
 
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  Что такое соматипология, откуда она взялась и чем может быть полезна человеку? Об этом – в интервью с соматипологом, практикующим психологом Алёной МИХНОВЕЦ. ...
 
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