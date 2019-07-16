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Дубровенская молодежь оказалась в числе волонтёров II Европейских игр

17.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенская молодежь оказалась в числе волонтёров II Европейских игр

Во II Европейских играх приняли участие 8 тыс. волонтеров. Отбор в команду был серьезным. После конкурсного отбора добровольцы проходили обучающие тренинги, во время которых им объясняли нюансы будущей работы, знакомили со спортивными объектами и делали все для того, чтобы во время Европейских игр они работали слаженно и быстро. Среди тех, кто оказался в их числе есть и наши земляки — Лидия Кирьянова, Дарья Литовчик и Максим Арутюнов.

 

Студентке Международного университета МИТСО Лидии КИРЬЯНОВОЙ посчастливилось встречать и сопровождать высокопоставленных гостей: зарубежные делегации, представителей посольств и министерств, известных людей искусства.
—Волонтерская деятельность очень разнообразна, и свою нишу применения знаний может найти каждый. В университете я изучаю международное право со знанием двух иностранных языков (английский и испанский). Я прошла множество отборочных тестирований, собеседований и тренингов на уровень их знания и коммуникабельность, получила высшую категорию позиции «Протокол. Гостеприимство» на самом значимом объекте — стадионе «Динамо».Дубровенская молодежь оказалась в числе волонтёров II Европейских игр
Мне удалось общаться с послами Косово и Португалии, Министром спорта и туризма Беларуси, Николаем Лукашенко, а также с медийными личностями — Александром Солодухой, Алексеем Ягудиным, Евгением Булка, Анатолием Ярмоленко.
Еще за год до начала II Европейских игр в Минске начался отбор волонтеров из числа студентов для оказания помощи в их организации и проведении. Мне было удивительно, что некоторые ребята, с которыми я учусь в университете, с удивлением приняли мое желание пройти отбор в волонтеры, считая это бесплатной ненужной нагрузкой.
Мне такая позиция была крайне непонятна, ведь еще в школьные годы мы были востребованы в районе в качестве волонтеров социальной службы, организациями культуры и образования, общественными организациями «Красный Крест», «БелТИЗ». Оказывали помощь пожилым и людям с инвалидностью в освоении компьютерной техники и мобильных систем, сопровождали их на культурно-массовые и спортивные мероприятия, в туристические походы, принимали участие в благоустройстве памятных мест воинской славы, выступали в роли фотооператоров и исполнителей творческих номеров в значимых мероприятиях. И эта работа приносила нам новые знакомства, опыт общения. И вот она — возможность стать причастной к событию европейского значения, быть частью атмосферы гостеприимства и создания имиджа своей страны во всем мире.
Столько новых впечатлений, друзей! Нисколько не жалею о том, что пошла в волонтеры! У нас здесь сложилась отличная команда из 90 человек, среди них — два волонтера из Нидерландов. Огромная практика ино¬странного языка.
Приятны были и предоставленные нам бонусы: стильная форма Европейских игр, освобождение от оплаты за жилье и проезд по Минску, пользование мобильной связью, организованные для нас праздники в олимпийской деревне «Кухня народов мира» и в парке «Дримлэнд». Особенный восторг вызвала возможность воочию увидеть церемонию открытия и торжественное закрытие II Европейских игр.
Было очень приятно увидеть среди волонтеров своих земляков — школьных друзей, ребят из родного города Дарью Литовчик и Максима Арутюнова.

 

 

Каждый из волонтеров попал в ряды добровольцев по-своему. Кто-то уже не раз становился участником подобных мероприятий, а для кого-то этот опыт стал первым. Студентка Белорусского государственного университета Дарья ЛИТОВЧИК за год до масштабного спортивного события подала заявку на включение в состав волонтеров II Европейских игр.
Дубровенская молодежь оказалась в числе волонтёров II Европейских игр
—Я хотела стать частью чего–то масштабного и грандиозного, поэтому решила попробовать себя в качестве волонтера. Через некоторое время меня пригласили на собеседование. После были подготовительные курсы, где каждого из нас обучали и рассказывали, что входит в наши обязанности.
Во время проведения II Европейских игр я работала на стадионе «Динамо» по направлению «Церемонии». Мы помогали сотрудникам Оргкомитета в организации гримерных и других технических помещений. Также мне посчастливилось стать участником церемонии открытия и закрытия II Европейских игр в Минске.
О проведении II Европейских игр можно рассказать очень многое, но мне, почему-то, запомнились последние дни репетиций. Я шла на смены и понимала, что II Европейские игры заканчиваются, приходило осознание того, что дни пролетели молниеносно. Церемония закрытия — самый грустный момент, как для меня, так и для всех остальных ребят. Мы подружились, стали одной семьей.
Сейчас я чувствую какую–то избранность, так как желающих стать волонтером было более 24 тысяч человек из 106 стран мира, и выбрали именно нас. И я по-настоящему счастлива, что когда-то стала волонтером и частью II Европейских игр, подаривших мне множество незабываемых впечатлений и воспоминаний, отличных друзей и уникальный опыт!

 

 

 

Студенту Белорусского национального технического университета Максиму АРУТЮНОВУ удалось воочию увидеть соревнования II Европейских игр.
Дубровенская молодежь оказалась в числе волонтёров II Европейских игр
—Я находился в Falcon Сlub, где проходили соревнования по бадминтону. На II Европейских играх я работал в направлении техническая поддержка PRD (работа с протоколами). Также был задействован на церемонии открытия и закрытия игр. Конечно, смены сильно выматывали, но в целом все было очень круто. Такой колоссальный опыт, эмоции — не передать словами весь избыток чувств. Мне приятно осознавать, что мы, волонтеры, приняли участие в таком масштабном событии.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Во II Европейских играх приняли участие 8 тыс. волонтеров. Отбор в команду был серьезным. После конкурсного отбора добровольцы проходили обучающие
 
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