Больше всего автохлама эвакуировали в Октябрьском и Заводском районах столицы

Источник материала: Tut.by

Автохлама на улицах столицы не становится меньше: на месте эвакуированных машин появляются другие, которые бросают владельцы, сообщает агентство «Минск-Новости» .

С апреля этого года на специально выделенные стоянки, которые есть в каждом районе столицы, коммунальники эвакуировали больше 80 брошенных автомобилей. Больше всего их в Октябрьском районе — 19 единиц, на 2-м месте — Заводской, оттуда вывезли 16 машин.

Как только эвакуируют «подснежник», представитель администрации района связывается с дежурной частью ГУВД, передает данные о том, какой автомобиль откуда эвакуирован и где будет находиться. Если хозяин спохватывается и звонит в милицию, его информируют: машина перемещена на охраняемую стоянку.

Хозяину автохлама, который коммунальники эвакуировали, придется заплатить 63 рубля за транспортировку и 36 рублей за каждый месяц хранения машины на стоянке (1,2 рубля в день). Если человек отказывается платить, авто ему отдадут, а деньги взыщут через суд.

— Часть авто забрали владельцы, остальные у нас на хранении. Среди них есть машины без номеров, поэтому невозможно установить собственника. Есть и такие, которые представляют собой просто остов, где нет даже номера VIN. Они отстоят три месяца и отправятся на утилизацию, — рассказал Александр Канаш, генеральный директор предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки».

Чаще всего бросают иномарки, которые выработали свой ресурс, проржавели. Продукции советского автопрома не так много. «Запорожцы» коммунальники пока не эвакуировали, было несколько «Москвичей» и «жигулей». Встречаются микроавтобусы, фургоны, был даже грузовик без двигателя и с одним колесом.

— К сожалению, одни брошенные машины эвакуируем, другие появляются. Люди покупают новые авто и оставляют старые на приколе. Случаются ДТП, и владельцы пострадавших машин решают, что ремонтировать нецелесообразно, а заниматься утилизацией не хочется…