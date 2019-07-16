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Это нужно видеть: Instagram дальнобойщика, который пишет посты на беларуском

17.07.2019 16:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сергей Нестеренок из Новополоцка, который работает дальнобойщиком, ведет Instagram на беларуском, где рассказывает о «плюшках» своей профессии. На это обратили внимание журналисты «Нашей Нивы».

В постах Сергей делает путевые заметки, дает исторические справки об архитектуре разных стран, показывает, где был и что видел и поет оды своей фуре Манечке. В интервью беларус поделился, что восемь лет назад он окончил радиотехнический факультет Полоцкого государственного университета – и пошел на срочную военную службу. Но позже сменил род деятельности и стал дальнобойщиком, чтобы кормить семью. В этой сфере он третий год. 

В дороге Нестеренок прокачивает английский по книгам и мобильным приложениям, читает газеты, а во время стоянок занимается спортом. Посмотрите, что он постит в свой профиль:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Па працы. 612 кіламетраў здолеў

 
 
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Сергей Нестеренок из Новополоцка, который работает дальнобойщиком, ведет Instagram на беларуском, где рассказывает о «плюшках» своей профессии. На это обратили...
 
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