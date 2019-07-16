Это нужно видеть: Instagram дальнобойщика, который пишет посты на беларуском

Источник материала: KYKY

Сергей Нестеренок из Новополоцка, который работает дальнобойщиком, ведет Instagram на беларуском, где рассказывает о «плюшках» своей профессии. На это обратили внимание журналисты «Нашей Нивы».

В постах Сергей делает путевые заметки, дает исторические справки об архитектуре разных стран, показывает, где был и что видел и поет оды своей фуре Манечке. В интервью беларус поделился, что восемь лет назад он окончил радиотехнический факультет Полоцкого государственного университета – и пошел на срочную военную службу. Но позже сменил род деятельности и стал дальнобойщиком, чтобы кормить семью. В этой сфере он третий год.

В дороге Нестеренок прокачивает английский по книгам и мобильным приложениям, читает газеты, а во время стоянок занимается спортом. Посмотрите, что он постит в свой профиль: