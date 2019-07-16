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Лукашенко прилетел в Петербург в спортивках
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, чтобы решить рабочие вопросы. Сразу после приземления его сфотографировали, и пресс-служба президента
Вообще, Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, чтобы повидаться с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня у них запланировано неформальная встреча в Валаамским монастыре. А завтра, 18 июля, президенты проведут переговоры, где обсудят торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России. Возможно, Лукашенко придет уже в костюме.
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Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, чтобы решить рабочие вопросы. Сразу после приземления его сфотографировали, и пресс-служба президента...
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