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Лукашенко прилетел в Петербург в спортивках

17.07.2019 15:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, чтобы решить рабочие вопросы. Сразу после приземления его сфотографировали, и пресс-служба президента опубликовала снимок. На нем Лукашенко прячется под зонтиком в спортивной одежде.

Вообще, Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, чтобы повидаться с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня у них запланировано неформальная встреча в Валаамским монастыре. А завтра, 18 июля, президенты проведут переговоры, где обсудят торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России. Возможно, Лукашенко придет уже в костюме. 

 
 
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Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, чтобы решить рабочие вопросы. Сразу после приземления его сфотографировали, и пресс-служба президента...
 
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