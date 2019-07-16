Матвиенко и Мясникович на Форуме регионов обсудили двусторонние отношения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В рамках Форума регионов провели переговоры председатели верхних палат парламентов России и Беларуси Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович. С первых же минут стало ясно, что атмосфера встречи будет скорее дружеская, чем деловая, передает «МИР 24».

Сенаторы обсудили, как выполняются поручения с прошлого форума. Они отметили, что важно укреплять контакты между регионами двух стран не только в экономической, но и в гуманитарной сфере. Главная тема нынешнего форума – культура.

«Интерес глав субъектов Российской федерации очень высокий к этому событию. Я вчера уже говорила, не нужно никого вынуждать, заставлять сами с большим желанием приезжают и в рамках форума будут подписаны новые соглашения, которые будут способствовать развитию межрегионального сотрудничества», – сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Также важной темой будет синхронизация законов и согласование дальнейших шагов в рамках Союзного государства, которому в этом году исполняется 20 лет.