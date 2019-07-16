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Матвиенко и Мясникович на Форуме регионов обсудили двусторонние отношения
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В рамках Форума регионов провели переговоры председатели верхних палат парламентов России и Беларуси
Сенаторы обсудили, как выполняются поручения с прошлого форума. Они отметили, что важно укреплять контакты между регионами двух стран не только в экономической, но и в гуманитарной сфере. Главная тема нынешнего форума – культура.
«Интерес глав субъектов Российской федерации очень высокий к этому событию. Я вчера уже говорила, не нужно никого вынуждать, заставлять сами с большим желанием приезжают и в рамках форума будут подписаны новые соглашения, которые будут способствовать развитию межрегионального сотрудничества», – сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
Также важной темой будет синхронизация законов и согласование дальнейших шагов в рамках Союзного государства, которому в этом году исполняется 20 лет.
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Сенаторы обсудили, как выполняются поручения с прошлого форума. Они отметили, что важно укреплять контакты между регионами двух стран не только в экономической, но...
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