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На Августовском канале появится новый корабль
17.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для Августовского канала закупят новое судно. Теплоход должны спустить на воду в течение полутора лет.
Об этом рассказала заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.
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Для Августовского канала закупят новое судно. Теплоход должны спустить на воду в течение полутора лет. Об этом рассказала заместитель начальника управления...
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