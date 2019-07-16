На Августовском канале появится новый корабль

Источник материала: Вороновская газета





Для Августовского канала закупят новое судно. Теплоход должны спустить на воду в течение полутора лет.

Об этом рассказала заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.



Вид судна пока неизвестен. Один из возможных исполнителей заказа – польская фирма. Напомним, что теперешний теплоход «Неман», который курсирует по Августовскому каналу, рассчитан на 50 пассажиров. К этому сезону двигатель судна прошел капитальный ремонт. Отдыхающим советуют бронировать места заранее (телефон для записи +375 (33) 370-44-22). Цена за прогулку на человека – 8 рублей. Часовой фрахт всего судна обойдется в 350 рублей.



Сегодня флотилию Августовского канала составляют моторная лодка (получасовая аренда на трех человек – 15 рублей), 24 катамарана (час проката стоит 8 рублей) и 5 лодок (час катания обойдется 8 рублей). Основной пункт проката располагается на шлюзе Домбровка, отсюда отходит и теплоход «Неман». Две яхты и моторная лодка, которые принадлежат частным фирмам, отправляются со шлюзов Домбровка и Черток.

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