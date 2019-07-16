Транспортный поток через пункты пропуска Гродненской таможни за полгода вырос на 8%

Источник материала: Вороновская газета





Треть легковых авто пересекла границу через пункт пропуска «Брузги», а на литовском направлении по «легковой» вырос транспортный поток.

Границу через пункты пропуска Гродненской региональной таможни за первое полугодие пересекло более 1,5 млн легковых автомобилей. Это на 8% больше по сравнению с прошлым годом.

Самым популярным у водителей этой категории автомобилей стал пункт пропуска «Брузги», и это несмотря на масштабные работы в период реконструкции. В общей сложности здесь проехало более 420 тыс. легковых авто, а это почти 30% от общего количества. Практически поровну распределилась нагрузка между тремя постами «Берестовица», «Бенякони» и «Каменный Лог» – более чем по 14% на каждый.

На белорусско-литовском направлении существенно выросло количество легковых авто, проследовавших через пункты пропуска «Привалка» и «Лоша» – в этом году уже порядка 30%. В пунктах пропуска «Бенякони» и «Котловка» нагрузка по «легковой» возросла на 23% и 17% соответственно.

Служба информации «ГП»

Фото: архив ГП https://grodnonews.by/