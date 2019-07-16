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Транспортный поток через пункты пропуска Гродненской таможни за полгода вырос на 8%

17.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Транспортный поток через пункты пропуска Гродненской таможни за полгода вырос на 8%

Треть легковых авто пересекла границу через пункт пропуска «Брузги», а на литовском направлении по «легковой» вырос транспортный поток.

Границу через пункты пропуска Гродненской региональной таможни за первое полугодие пересекло более 1,5 млн легковых автомобилей. Это на 8% больше по сравнению с прошлым годом. 

Самым популярным у водителей этой категории автомобилей стал пункт пропуска «Брузги», и это несмотря на масштабные работы в период реконструкции. В общей сложности здесь проехало более 420 тыс. легковых авто, а это почти 30% от общего количества. Практически поровну распределилась нагрузка между тремя постами «Берестовица», «Бенякони» и «Каменный Лог» – более чем по 14% на каждый.

На белорусско-литовском направлении существенно выросло количество легковых авто, проследовавших через пункты пропуска «Привалка» и «Лоша» – в этом году уже порядка 30%. В пунктах пропуска «Бенякони» и «Котловка» нагрузка по «легковой» возросла на  23% и 17% соответственно.

Служба информации «ГП»
Фото: архив ГП
https://grodnonews.by/
 
 
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Треть легковых авто пересекла границу через пункт пропуска «Брузги», а на литовском направлении по «легковой» вырос транспортный поток. Границу через пункты...
 
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