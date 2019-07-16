VI Форум регионов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимает делегация Совета Республики Национального собрания Беларуси. Делегацию Гродненской области возглавляет председатель облисполкома Владимир Кравцов

Источник материала: Вороновская газета





Традиционно центральным мероприятием Форума станет пленарное заседание, в котором планируется участие глав государств.

В нынешнем году темой пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России.

Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о партнерстве.

Секции форума пройдут по нескольким тематическим направлениям:

реализация совместных молодежных проектов;

взаимодействие регионов Беларуси и России в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства;

культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов Беларуси и России;

образовательное пространство: проекты и направления развития;

туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов Беларуси и России;

развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства.





Кроме того, состоится круглый стол на тему «Стратегия развития Союзного государства через призму евразийской интеграции и сотрудничества с третьими странами».

Важной частью программы Форума станет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

В рамках Форума состоится встреча Председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.





Особое внимание на Форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники расширенного заседания национальных деловых советов.

В рамках Форума традиционно пройдут мероприятия Российско-Белорусского молодежного форума. Кроме того, в программе – заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

Участие в работе форума принимает делегация Гродненской области, которую возглавляет председатель облисполкома Владимир Кравцов. В ее составе заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин, начальник управления культуры облисполкома Елена Климович, ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко, главный редактор газеты «Гродзенская праўда» Лилия Новицкая, заместитель председателя комитета экономики облисполкома Елена Щебетко, заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева, генеральный директор ОАО «Беллакт» Александр Яроцкий, заместитель директора по экономике СООО «Конте Спа» Елена Иванович, директор Гродненского государственного историко-археологического музея Юрий Китурко. Председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов принимает участие в работе экспертной сессии высшего уровня, где обсуждаются стратегические приоритеты развития Союзного государства. Во время форума Елена Бубенчик, Сергей Федченко и Елена Щебетко приняли участие в работе секции «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства»; Лилия Новицкая – в работе секции «Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства»; Александр Сонгин – в работе секции «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития»; Елена Климович и Юрий Китурко – в работе секции «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси»; Татьяна Лидяева – в работе секции «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси».

Служба информации «ГП»

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