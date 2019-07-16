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Жителям Доброй рассказали о развитии Горецкого района

17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В регионе проходят встречи с жителями в рамках информирования населения о социально-экономическом развитии Горецкого района за январь-июнь 2019 года. Вчера вечером состоялась такая встреча в агрогородке Добрая. В сельский Дом культуры приехала группа во главе с председателем районного Совета депутатов Оксаной Огородниковой.

 

Жителям Доброй рассказали о развитии Горецкого района

 

Жителям Доброй рассказали о развитии Горецкого района
Оксана Огородникова рассказала о том, как сработал район, каких достиг показателей по основным отраслям народного хозяйства в первом полугодии, затронула актуальный вопрос о занятости и деятельности постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения райисполкома.

 

Жителям Доброй рассказали о развитии Горецкого района

 

На вопросы сельчан ответили главный врач Горецкой ЦРБ Светлана Беззубенко и начальник участка жилфонда УКПП «Коммунальник» Алексей Вавилов.

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В регионе проходят встречи с жителями в рамках информирования населения о социально-экономическом развитии Горецкого района за январь-июнь 2019 года. Вчера...
 
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