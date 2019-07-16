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Жителям Доброй рассказали о развитии Горецкого района
17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В регионе проходят встречи с жителями в рамках информирования населения о социально-экономическом развитии Горецкого района за январь-июнь 2019 года. Вчера вечером состоялась такая встреча в агрогородке Добрая. В сельский Дом культуры приехала группа во главе с председателем районного Совета депутатов Оксаной Огородниковой.
На вопросы сельчан ответили главный врач Горецкой ЦРБ Светлана Беззубенко и начальник участка жилфонда УКПП «Коммунальник» Алексей Вавилов.
Галина Кожевникова
Фото Михаила Левцова
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В регионе проходят встречи с жителями в рамках информирования населения о социально-экономическом развитии Горецкого района за январь-июнь 2019 года. Вчера...
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