Жителям Доброй рассказали о развитии Горецкого района

Источник материала: Горецкий вестник

В регионе проходят встречи с жителями в рамках информирования населения о социально-экономическом развитии Горецкого района за январь-июнь 2019 года. Вчера вечером состоялась такая встреча в агрогородке Добрая. В сельский Дом культуры приехала группа во главе с председателем районного Совета депутатов Оксаной Огородниковой.













На вопросы сельчан ответили главный врач Горецкой ЦРБ Светлана Беззубенко и начальник участка жилфонда УКПП «Коммунальник» Алексей Вавилов.

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова