ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

“Здоровый Фитнес” в Горках: как попасть на тренировки

17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 174

 

После выхода статьи о фитнесе на свежем воздухе в газете «Горецкий вестник» в редакцию начали поступать вопросы, как попасть на эти занятия.

 

“Здоровый Фитнес” в Горках: как попасть на тренировки
Организаторами  городского проекта «Здоровый Фитнес» выступил райисполком совместно с районной организацией ОО «Белорусский союз женщин» в рамках проекта «Горки — здоровый город».

 

Присоединившись к сообществу “Здоровый Фитнес” в Viber, вы  будете в курсе расписания занятий и места их проведения, сможете общаться с единомышленниками и задавать свои вопросы кураторам и инструкторам проекта.

Сегодня в 19:30 на академическом стадионе состоится  тренинг для новичков. А в 20.30 пройдут занятия для тех, кто уже освоил азы на предыдущих тренировках, сообщила фитнес-инструктор Мария Ахремчик.

Если будет дождь, занятия пройдут в манеже спорткомплекса.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  После выхода статьи о фитнесе на свежем воздухе в газете «Горецкий вестник» в редакцию начали поступать вопросы, как попасть на эти занятия.     Присоединившись...
 
Новости дня
Новости разные
 
Матвиенко и Мясникович на Форуме регионов обсудили двусторонние отношения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика