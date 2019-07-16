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“Здоровый Фитнес” в Горках: как попасть на тренировки
17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
После выхода статьи о фитнесе на свежем воздухе в газете «Горецкий вестник» в редакцию начали поступать вопросы, как попасть на эти занятия.
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Сегодня в 19:30 на академическом стадионе состоится тренинг для новичков. А в 20.30 пройдут занятия для тех, кто уже освоил азы на предыдущих тренировках, сообщила фитнес-инструктор Мария Ахремчик.
Если будет дождь, занятия пройдут в манеже спорткомплекса.
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После выхода статьи о фитнесе на свежем воздухе в газете «Горецкий вестник» в редакцию начали поступать вопросы, как попасть на эти занятия. Присоединившись...
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