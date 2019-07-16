“Здоровый Фитнес” в Горках: как попасть на тренировки

Источник материала: Горецкий вестник

После выхода статьи о фитнесе на свежем воздухе в газете «Горецкий вестник» в редакцию начали поступать вопросы, как попасть на эти занятия.





Присоединившись к сообществу “Здоровый Фитнес” в Viber , вы будете в курсе расписания занятий и места их проведения, сможете общаться с единомышленниками и задавать свои вопросы кураторам и инструкторам проекта.

Сегодня в 19:30 на академическом стадионе состоится тренинг для новичков. А в 20.30 пройдут занятия для тех, кто уже освоил азы на предыдущих тренировках, сообщила фитнес-инструктор Мария Ахремчик.

Если будет дождь, занятия пройдут в манеже спорткомплекса.