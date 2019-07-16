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Житель Горок переделал ракетницу в боевой пистолет
17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
У 22-летнего жителя Горок изъяли предмет внешне похожий на пистолет.
— Согласно заключению, изъятый предмет является ручным нарезным огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов патронами, изготовленным самодельным способом из сигнального пистолета марки «МР-371» путем внесения в его конструкцию изменений, —
Горецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.
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У 22-летнего жителя Горок изъяли предмет внешне похожий на пистолет. — Согласно заключению, изъятый предмет является ручным нарезным огнестрельным оружием,...
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