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Житель Горок переделал ракетницу в боевой пистолет

17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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У 22-летнего жителя Горок изъяли предмет внешне похожий на пистолет.

 

Житель Горок переделал ракетницу в боевой пистолет

 

—  Согласно заключению, изъятый предмет является ручным нарезным огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов патронами, изготовленным самодельным способом из сигнального пистолета марки «МР-371» путем внесения в его конструкцию изменений, — рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Татьяна Лис.

Горецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.


 
 
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  У 22-летнего жителя Горок изъяли предмет внешне похожий на пистолет.     —  Согласно заключению, изъятый предмет является ручным нарезным огнестрельным оружием,...
 
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