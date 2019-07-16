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Двое жителей Брестского района обвиняются в нарушении правил о сделках с драгоценными металлами

17.07.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела о нарушении правил о сделках с драгоценными металлами.

Двое жителей Брестского района обвиняются в нарушении правил о сделках с драгоценными металлами

Предварительным расследованием установлено, что 41-летний житель Брестского района, передал в качестве залога по обеспечению возврата одолженных им денежных средств изделия из золота со вставками из бриллиантов, без соответствующих пробирных клейм.

Также обвиняемый, действуя совместно со своим другом, 45-летним жителем Брестского района, в период с августа по сентябрь 2018 года предлагали своим знакомым приобрести ювелирные изделия. Об условиях сделок и стоимости украшений они договаривались посредством переписок в различных мессенджерах и телефонной связи.

Мужчины пытались договориться о совершении четырех таких сделок, однако собеседники отказались от приобретения драгоценностей.

Противоправные действия обвиняемых были выявлены сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.

Следствием действия одного из них квалифицированы ч. 3 ст. 223 (нарушение правил о сделках с драгоценными металлами), ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 223, ч. 1 ст. 13, и ч. 3 ст. 223, второго – по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 223, ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 223 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обоим мужчинам применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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  УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела о нарушении правил о сделках с драгоценными металлами. Предварительным расследованием...
 
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