В Беларусе растет нехватка рабочих. Большинство уезжающих на заработки - по рабочим специальностям

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает расти дефицит рабочих: на начало июля было 57,3 тысячи вакансий. Месяцем ранее — на 2,6 тысячи меньше. При этом большинство белорусов, которые выезжают на заработки в другие страны, как раз составляют рабочие. Какие работники сейчас востребованы у белорусских нанимателей?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля, как и месяцем ранее, в Беларуси составил 0,3%. Больше всего безработных в Брестской области — 2363 человек, а меньше всего — в Минске (983).

На начало июля в Беларуси было почти 88,7 тысячи вакансий (на 3,3 тысячи больше, чем месяцем ранее), из которых большинство — 64,6% — по рабочим специальностям. Эту информацию FINANCE.TUT.BY сообщили в Минтруда. На начало июня этот показатель составлял 64% от общего числа вакансий, мая — 63,1%, а апреля — 62,7%.

Так, для водителей автомобилей 17 июля в банке вакансий значится почти 4,6 тысячи предложений от нанимателей, трактористов — 2890, продавцов — 2,5 тысячи, поваров — 1,8 тысячи, электрогазосварщиков — 1110, дорожных рабочих — 460.

Среди строителей востребованы каменщики (1,6 тысячи вакансий), плотники (1350), штукатуры (1060), маляры (980). Напомним, ранее власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

При этом большинство белорусов, которые выезжают на заработки, составляют рабочие. Так, в январе-июне этого года за границей, по статистике МВД, трудоустроилось чуть больше 5,1 тысячи человек. Большинство из них — почти 4 тысячи — по рабочим специальностям. Уточним, что в статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

При этом белорусские рабочие больше всего востребованы в России, Польше, Литве и Чехии, меньше — в Латвии и Словакии.