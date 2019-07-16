ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларусе растет нехватка рабочих. Большинство уезжающих на заработки - по рабочим специальностям

17.07.2019 16:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает расти дефицит рабочих: на начало июля было 57,3 тысячи вакансий. Месяцем ранее — на 2,6 тысячи меньше. При этом большинство белорусов, которые выезжают на заработки в другие страны, как раз составляют рабочие. Какие работники сейчас востребованы у белорусских нанимателей?


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля, как и месяцем ранее, в Беларуси составил 0,3%. Больше всего безработных в Брестской области — 2363 человек, а меньше всего — в Минске (983).

На начало июля в Беларуси было почти 88,7 тысячи вакансий (на 3,3 тысячи больше, чем месяцем ранее), из которых большинство — 64,6% — по рабочим специальностям. Эту информацию FINANCE.TUT.BY сообщили в Минтруда. На начало июня этот показатель составлял 64% от общего числа вакансий, мая — 63,1%, а апреля — 62,7%.

Так, для водителей автомобилей 17 июля в банке вакансий значится почти 4,6 тысячи предложений от нанимателей, трактористов — 2890, продавцов — 2,5 тысячи, поваров — 1,8 тысячи, электрогазосварщиков — 1110, дорожных рабочих — 460.

Среди строителей востребованы каменщики (1,6 тысячи вакансий), плотники (1350), штукатуры (1060), маляры (980). Напомним, ранее власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

При этом большинство белорусов, которые выезжают на заработки, составляют рабочие. Так, в январе-июне этого года за границей, по статистике МВД, трудоустроилось чуть больше 5,1 тысячи человек. Большинство из них — почти 4 тысячи — по рабочим специальностям. Уточним, что в статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

При этом белорусские рабочие больше всего востребованы в России, Польше, Литве и Чехии, меньше — в Латвии и Словакии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжает расти дефицит рабочих: на начало июля было 57,3 тысячи вакансий. Какие работники сейчас востребованы у белорусских нанимателей?
 
Новости дня
Новости разные
 
Это нужно видеть: Instagram дальнобойщика, который пишет посты на беларуском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужское обувь распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика