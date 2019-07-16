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В Беларусе растет нехватка рабочих. Большинство уезжающих на заработки - по рабочим специальностям
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продолжает расти дефицит рабочих: на начало июля было 57,3 тысячи вакансий. Месяцем
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля, как и месяцем ранее, в Беларуси составил 0,3%. Больше всего безработных в Брестской области — 2363 человек, а меньше всего — в Минске (983).
На начало июля в Беларуси было почти 88,7 тысячи вакансий (на 3,3 тысячи больше, чем месяцем ранее), из которых большинство — 64,6% — по рабочим специальностям. Эту информацию FINANCE.TUT.BY сообщили в Минтруда. На начало июня этот показатель составлял 64% от общего числа вакансий, мая — 63,1%, а апреля — 62,7%.
Так, для водителей автомобилей 17 июля в банке вакансий значится почти 4,6 тысячи предложений от нанимателей, трактористов — 2890, продавцов — 2,5 тысячи, поваров — 1,8 тысячи, электрогазосварщиков — 1110, дорожных рабочих — 460.
Среди строителей востребованы каменщики (1,6 тысячи вакансий), плотники (1350), штукатуры (1060), маляры (980). Напомним, ранее власти приняли решение
При этом большинство белорусов, которые
При этом белорусские рабочие больше всего востребованы в России, Польше, Литве и Чехии, меньше — в Латвии и Словакии.
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В Беларуси продолжает расти дефицит рабочих: на начало июля было 57,3 тысячи вакансий. Какие работники сейчас востребованы у белорусских нанимателей?
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