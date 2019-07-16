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Водитель Lexus устроил дрифт на трехуровневой развязке в Минске

17.07.2019 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель устроил дрифт на развязке Дзержинского — Жукова в Минске. Видео опасных маневров разместил на своем YouTube-канале Юра Владыко.

Видео было снято вечером 16 июля. На записи видно, как Lexus IS200 проехал в заносе два круга по среднему уровню развязки Дзержинского — Жукова. В этот момент на кольце находилось достаточно много транспорта, в том числе троллейбус.

 
Теги: Минск
 
 
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В этот момент на кольце находилось достаточно много транспорта, в том числе троллейбус.
 
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