Водитель Lexus устроил дрифт на трехуровневой развязке в Минске

Источник материала: Tut.by

Водитель устроил дрифт на развязке Дзержинского — Жукова в Минске. Видео опасных маневров разместил на своем YouTube-канале Юра Владыко.

Видео было снято вечером 16 июля. На записи видно, как Lexus IS200 проехал в заносе два круга по среднему уровню развязки Дзержинского — Жукова. В этот момент на кольце находилось достаточно много транспорта, в том числе троллейбус.