Всемирный день эмодзи

Источник материала: Новости Дзержинска

Ежегодно 17 июля весь мир отмечает День эмодзи.

Дата празднования была выбрана не случайно: именно этот день «установлен» на пиктограмме, обозначающий календарь. И хотя праздник не является официальным, его отмечают не только поклонники смайликов, но и мировые корпорации.

Emoji — японское выражение, обозначающее «слово на картинке». Оно появилось благодаря сотруднику коммуникационной компании Сигетаку Курита и первоначально предназначалось для пейджера. Однако с развитием технологий, эмодзи перекочевали в мобильные телефоны и смартфоны.

Смайлик в своем привычном виде: двух точках и дуги в жёлтом круге нарисовал в 1963 году американский художник Харви Болл по заказу одной страховой компании. Это был обыкновенный корпоративный логотип и никто тогда даже не подозревал о том, какую важную роль в нашей жизни займет этот смешной значок на булавке.





В 1971 году француз и предприниматель Франклин Лоуфрани попытался зарегистрировать смайл как свою торговую марку. Ему удалось сделать это в более чем 80-ти странах мира. Smiley Licensing — корпорация Лоуфрани, утверждавшего, что именно он придумал смайл в 1968 году в Париже, начала продвигаться по всему миру, кроме США. Она принесла своему владельцу немалый капитал.

Впервые использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков, произнёсший в 1969 году в интервью журналу The New York Times:

«Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки; именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос».

В 1982 году профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения "улыбающегося лица" в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

В 2019 году аналитическая организация Noosphere Technologies провела исследование и выяснила какие эмодзи популярны в разных странах мира. Оказалось, что в России самыми популярными смайлами стали - огонь, красное сердце и плачущее от смеха лицо.



