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Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах учреждений образования

17.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности объектов ГУО «Бушевский детский сад-средняя школа»  (руководитель – Ковалева Екатерина Владимировна), ГУО «Уваровичская средняя школа» (руководитель- Концевенко Александр Анатольевич),ГУО «Николаевский детский сад-средняя школа» (руководитель – Вава Дмитрий Александрович).

В ходе проведения мониторинга  было установлено, что ранее предложенные мероприятия устранены в полном объеме.

 
 
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Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности...
 
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