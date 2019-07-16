Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах учреждений образования

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности объектов ГУО «Бушевский детский сад-средняя школа» (руководитель – Ковалева Екатерина Владимировна), ГУО «Уваровичская средняя школа» (руководитель- Концевенко Александр Анатольевич),ГУО «Николаевский детский сад-средняя школа» (руководитель – Вава Дмитрий Александрович).
В ходе проведения мониторинга было установлено, что ранее предложенные мероприятия устранены в полном объеме.