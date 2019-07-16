Пересечение границы: что с собой не стоит брать

Источник материала: Газета Авангард





С начала лета гомельские пограничники выявили 3 случая перемещения через государственную границу стеблей с головками мака. Граждане даже не догадывались, что перемещение через границу маковых «составляющих» подпадает под ограничительные меры, установленные законодательством Беларуси. Маковые головки были изъяты для проведения экспертизы. По ее результатам будет известно, к какому сорту относится растение – декоративному или опиумному, и понесут ли граждане ответственность.

Тем временем ответственность предусмотрена ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. За это преступление грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также проблемным вопросом остаются попытки перемещения через границу некурительных смесей и специальных средств, к примеру, металлических дубинок, резиновых и телескопических палок, которые запрещены к ввозу на территорию страны. За 6 месяцев текущего года некурительная смесь выявлена в 16 случаях, специальные средства – 12. Это в четыре и два раза больше чем за аналогичный период 2018 года.

Все случаи выявления такого рода «находок» значительно увеличивают время пересечения границы, а нарушители привлекаются к административной ответственности.

Уважаемые граждане, рекомендуем вам во избежание недоразумений быть более внимательными при перемещении через государственную границу предметов для личного пользования и другого багажа.

Гомельская пограничная группа