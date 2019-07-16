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Гуренко о завтрашнем матче «Динамо» в ЛЕ: «Есть определенные проблемы»

17.07.2019 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня прошла пресс-конференция главного тренера «Динамо» Минск Сергея Гуренко перед ответным матчем с латвийским «Лиепая» в квалификации Лиги Европы. Мы выбрали самые интересные ее моменты и напоминаем, что в первом, выездном, матче на прошлой неделе столичная команда сыграла вничью 1:1.


 — Матч на «ноль» гарантирует «Динамо» проход в следующий раунд. Нет ли соблазна сыграть строго от обороны?

— Нет. Знаете, все мои команды мало пропускают. Если заметили, наша линия защиты всегда выше, чем у других коллективов. Конечно, есть определенные проблемы. Мне не нравится, что создается много моментов у наших ворот. В «Динамо» самый лучший — вратарь, а хотелось бы, чтобы признавали лучшими игроками нападающих. Будем диктовать свои условия и навязывать свою игру.

— Как оцените качество газона стадиона «Динамо»?

— Нормальное. Ожидал худшего. В целом, добротный газон, можно играть в футбол. Сейчас вот смотрел на него… В том году в Могилеве было значительно хуже, но мы все равно показали качественный футбол: мяч быстро двигался и все получалось.

— Победа над брестским «Динамо» придала бодрости духа, что насчет бодрости тела?

— Пока ищем. Времени мало. У нас был достаточно непростой график: две игры с лидерами, перед ними встреча с «Торпедо-Жодино», переезды… Я доволен нынешним духом. Да, многое еще не получается, однако его в этих играх мы точно закалим. Предстоящая игра чем важна? После нее могут появиться новички, да и травмированные футболисты поправляются. Есть время поработать в недельных циклах, потому что без тренировочного процесса очень сложно прогрессировать. На одном духе далеко не уедешь.

— Кичин и Пейович (новички клуба — Прим.TUT.BY) будут заявлены ко второму раунду?

— Да. Пейович работает с нами три недели. Он в неплохих физических кондициях, да и парень достаточно ответственный. Кичину будет труднее, поскольку позже начал [тренироваться], его будем подводить через матчи. Возможно, в начале не на своей профильной позиции. Мы брали его левым «бровочником», но он может сыграть центрального защитника. Игрок опытный, во многих матчах нам поможет, особенно в еврокубковых.

— Если команда пройдет во второй раунд, то встретится со шведским коллективом. Туда отправитесь на автобусе?

— На автобусе до парома, а там… Шучу! Полетим конечно.

— Мысли о том, чтобы не пропустить, могут сыграть злую шутку с вашими подопечными?

— По опыту кубковых матчей знаю, что нельзя играть на ничью — проиграешь. Есть пример. Мы как-то играли с «Рапидом» из Вены. На выезде 1:1, причем мы были на три головы сильнее. В ответной домашней игре доминировали, были моменты, но в конце один стандарт — 0:1. И мы поехали… Поверьте, много провел кубковых матчей… Ни в коем случае нельзя играть на 0:0.

Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч

Когда: 18 июля, 19.30

Где: стадион «Динамо»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Тренер минского «Динамо» провел предматчевую конференцию перед встречей с «Лиепая»
 
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