Конфликт на КВЖД. Как Советский Союз принуждал к миру

Источник материала: Аргументы и факты

Период с момента завершения Гражданской войны до начала Великой Отечественной только формально был для Советского Союза мирным временем. Напряжение в отношениях с соседями сохранялось всегда, и противостояние грозило в любой момент перейти в «горячую фазу».

За десять лет до боев с японцами на реке Халхин-Гол Красной армии пришлось противостоять на Дальнем Востоке другому противнику – гоминьдановскому Китаю.

«Яблоком раздора» стала Китайско-Восточная железная дорога.

Дорога министра Витте

Эта трасса строилась на рубеже XIX–XX веков как часть Транссибирской магистрали. Инициатором строительства магистрали, которая соединяла Читу с Владивостоком напрямую через территорию Манчжурии, был министр финансов Сергей Витте.

Согласно замыслу Витте, железная дорога должна была помочь Российской империи мирным путем завоевать принадлежащую Китаю Маньчжурию. Южная ветка магистрали соединяла Читу с Порт-Артуром.

Китай, находившийся под серьезным давлением Японии, вынужден был в обмен на российскую поддержку согласиться на строительство дороги, которая на несколько десятилетий вместе с прилегающими территориями оказывалась под контролем Российской империи.

КВЖД была передана в эксплуатацию в 1903 году, но амбициозные планы, которые связывались с ней, вскоре пришлось подвергнуть серьезной корректировке. После поражения в войне с Японией южная ветка КВЖД перешла под контроль победителей, что резко снизило значимость маршрута для международной торговли.

«Благословенная Хорватия»

На многие годы полновластным хозяином КВЖД стал ее управляющий, генерал Дмитрий Хорват. После революции полосу отчуждения дороги начали именовать «счастливой, благословенной Хорватией», поскольку там управляющий КВЖД сумел сохранить относительный порядок.

Правда, далеко не все считали Хорвата честным служакой. Генерал Антон Деникин задолго до революционных потрясений, в 1908 году писал о КВЖД: «Грандиозное предприятие, сулившее миллионную наживу, наряду с десятками убежденных, честных деятелей притянуло представителей богемы, людей, не стеснявшихся в способах к достижению своего благополучия… Проведя в начале войны около полугода в штабе Заамурской бригады, ознакомившись с делами ее, наслушавшись множества рассказов старых охранников про постройку «маньчжурки», я был буквально подавлен теми ужасами, которыми полна маньчжурская эпопея».

В 1920 году, на фоне Гражданской войны, КВЖД перешла под контроль Китая. Впрочем, претензии на дорогу предъявляли США, Япония, Англия, Франция, мечтавшие перевести потенциально важную для перевозки товаров из Европы на Дальний Восток и обратно магистраль под международный контроль.

Необязательный договор

31 мая 1924 года СССР и Китайская республика подписали «Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской республикой», по которому между двумя странами были восстановлены дипломатические отношения. КВЖД оставалась под управлением и обслуживанием советской стороны.

При этом ситуация вокруг КВЖД была сложной. Фактически в Китае обширные территории не контролировались центральным правительством, а власть на местах принадлежала вооруженным группировкам.

Кроме того, в Маньчжурии были активны организации белоэмигрантов, для которых КВЖД стала объектом для борьбы с победившими большевиками.

Центральное правительство Китая возглавлял Чан Кайши, которому удалось взять верх над оппонентами при помощи военных советников из СССР.

Большой дружбы, однако, не получилось. Курс на отчуждение дороги, начатый местным маньчжурским «царьком» Чжан Цзолинем в 1926 году, был продолжен его сыном Чжан Сюэляном. И это несмотря на то, что Чжан Сюэлян признал центральную власть Чан Кайши.

Количество вооруженных провокаций в отношении советских граждан-работников КВЖД как со стороны китайских формирований, так и со стороны белогвардейских групп постоянно росло. Счет пострадавших шел на сотни, десятки человек погибли.



Китайско-Восточная железная дорога. Станция в Харбине. Фото: Commons.wikimedia.org

Провокация за провокацией

22 декабря 1928 года китайская полиция Харбина захватила телефонную станцию КВЖД.

29 декабря был спущен флаг КВЖД, состоящий из китайского, пятицветного наверху и советского красного внизу. Вместо него был вывешен флаг партии Гоминьдан.

27 мая 1929 года китайская полиция ворвалась в помещение советского генерального консульства в Харбине и захватила часть документов. Под предлогом того, что в консульстве проходила встреча работников Коминтерна, были арестованы 80 человек, в том числе 42 сотрудника консульства.



Китайская кавалерия в Харбине. 1929 год. Фото: Commons.wikimedia.org

В начале июля 1929 года китайская сторона потребовала отстранения от всех руководящих постов КВЖД советских представителей. 11 июля президент совета директоров КВЖД Люй Чжунхуан уволил генерального управляющего КВЖД Александра Емшанова и всех начальников отделов и немедленно заменил их китайцами или русскими эмигрантами с паспортами Китая.

Заместитель народного комиссара иностранных дел СССР Лев Карахан в очередной ноте в адрес правительства Китайской республики предлагал разрешить конфликт миром, но предупреждал – в случае продолжение провокаций для Китая «наступят последствия».

Не помогло. В ответной ноте Китай возлагал всю вину за происходящее на Советский Союз, обвиняя его в «провокациях против китайских граждан».

Особая армия товарища Блюхера

17 июля 1929 года Советский Союз объявил о разрыве отношений с так называемым «нанкинским правительством».

Чан Кайши в это время, выступая на заседании ЦИК Гоминьдана, заявил об опасности «красного империализма».

Китайцы играли мускулами, судя по всему, не без влияния западных стран. Западные советники уверяли китайских правителей, что малочисленная и плохо вооруженная Красная армия не решится выступить против китайских войск.

6 августа 1929 года была образована Особая Дальневосточная Армия, командующим которой стал Василий Блюхер. На ее усиление из центральных регионов были переброшены две стрелковые дивизии.

Советские пограничные части в этот период отражали нападение китайских и белогвардейских групп практически ежедневно.

Перевес в численности был у китайской стороны. Поэтому советское командование решило действовать на упреждение, нанеся удар в тот момент, пока противник накапливает силы.

Целью был избран город Лахасусу, использовавшийся как база для нападений на СССР. 11 октября китайские корабли на реке Сунгари попытались атаковать силы Амурской военной флотилии. Советские моряки ушли, не принимая боя.

Сокрушительный удар в лютый мороз

Ответ последовал 12 октября 1929 года. Амурская военная флотилия атаковала китайские корабли, уничтожив семь из них. После того, как были также подавлены артиллерийские батареи на берегу, началась высадка советского десанта. Город Лахасусу был взят, а китайские части отступили, неся большие потери.

30 октября началась операция на 60 километров выше по течению Сунгари. Высаженный кораблями советский десант захватил город Фуцзинь, полностью разбив находившуюся в его районе группировку противника.

17 ноября 1929 года была начата Маньчжуро-Чжалайнорская операция, направленная против укрепленных регионов с центрами в Маньчжоули и Чжалайноре.

Стояли 20-градусные морозы, но части Красной армии уверенно действовали в этих сложных погодных условиях. Несмотря на бешеное сопротивление китайцев, Чжалайнор был взят 18 ноября. Красноармейцы обнаружили на улицах следы панического бегства – выбитые окна, двери, брошенное в большом количестве имущество.

На рассвете 20 ноября был окружен Маньчжоули. Китайский гарнизон капитулировал спустя несколько часов.

Общие потери Красной армии в ходе операции составили около 280 убитых и более 700 раненых. Китайцы потеряли более 2000 человек убитыми, свыше 8000 были взяты в плен. Среди тех, кто оказался в плену, был и командующий Северо-Западным фронтом генерал Лян Чжу-цзян вместе со всем своим штабом. Среди огромного количества военных трофеев оказались даже два бронепоезда.

Хабаровский протокол

Группировку в Маньчжоули еще принуждали к капитуляции, а китайское правительство уже искало контактов с Москвой.

Советский Союз объявил свои условия – восстановление советского управляющего на КВЖД и немедленное освобождение всех ранее задержанных граждан СССР. После этого Москва готова была продолжать переговоры об урегулировании.

22 декабря 1929 года в Хабаровске уполномоченный Китайской республики Цай Юаньшэнь и уполномоченный СССР, агент НКИД Симановский поставили протокол, согласно которому на КВЖД был восстановлен статус-кво в соответствии с Пекинским и Мукденским договорами.

Китайские власти обязались разоружить белогвардейские отряды в Маньчжурии и освободить арестованных советских граждан. Соглашение предусматривало незамедлительное восстановление консульств СССР в Маньчжурии и консульств Китая на советском Дальнем Востоке, а также возобновление деятельности советских хозяйственных организаций, существовавших в Маньчжурии до конфликта, и китайских коммерческих организаций в СССР.

К 25 декабря 1929 года советские части были выведены с территории Китая.



Правление Китайско-Восточной железной дороги. 1932 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Победа, выигравшая время

Советский контроль над КВЖД продлился недолго. В 1931 году Маньчжурия была оккупирована Японией. В регионе было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го.

Полномасштабная война с японцами в планы советского руководства не входила. В 1935 году СССР продал КВЖД Маньчжоу-Го.

В 1945 году, после разгрома Японии, Советский Союз вернет полный контроль над КВЖД, включая ее южную ветку. В 1952 году СССР на безвозмездной основе передаст КВХЖД Китайской Народной республике.

Показательная «порка», произведенная Красной армией в 1929 году, отрезвила тех, кто мечтал о новой интервенции. Стало ясно, что военная мощь Советского Союза растет. Конечно, тягаться на равных с самыми мощными армиями мира было трудно, но у потенциальных «борцов с большевизмом» не осталось сомнений – цена вторжения в СССР в любом случае будет высокой.

Большую войну удалось отодвинуть, дав стране необходимое время на мирное развитие.

То развитие, без которого не было бы полной победы в 1945 году.