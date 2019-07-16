Техдиректор «Пиро-Росс» : Следствие сваливает вину на наших сотрудников

Источник материала: Ежедневник

фото: piro.piro-ross.ru

Представитель российской компании-поставщика фейерверков прокомментировал обвинение, которое было предъявлено двум ее сотрудникам в рамках расследования дела о взрывах в Минске 3 июля.

Технический директор ОАО "Пиро-Росс" Константин Шаповалов заявил РИА Новости , что в обязанности сотрудников его компании не входила подготовка снарядов к запуску салюта в Минске 3 июля.

Как сообщалось ранее, двум россиянам предъявлено обвинение . Еще два лица находятся в статусе подозреваемых. Назначена экспертиза, которая поможет определить причины и механизм взрывов салютных установок.

"Мы считаем, что следствие сваливает вину на наших сотрудников, потому что в задачу ребят не входила подготовка снарядов к запуску. В их задачу входило: запись программы салюта на пульты программирования, настройка аппаратуры запуска и отслеживание запуск для оказания какой-то технической помощи. У нас нет с ними связи. У нас нет никакой информации, как и что они делали. На каждый салют мы отправляем кого-то от своей компании. Эти ребята в Минск приехали первый раз", - сказал Шаповалов.

"У нас нет никаких обращений, ничего с белорусской стороны. Единственное, мы наняли адвокатов и готовим свои материалы. Для поддержки семей мы обратились в министерство иностранных дел, поддерживаем связь с консулом. Делаем все, что возможно. Но к каким-то официальным расследованиям мероприятия нас просто не привлекают. Пока идет все через адвокатов", - добавил он.

Ранее глава Следственного комитета Иван Носкевич сообщил о приоритетной версии ЧП во время салюта в Минске, когда в результате взрывов погибла женщина и пострадали еще 10 человек.