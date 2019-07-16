|
Северный Афон: чем привлекает православных Валаам
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент РФ Владимир Путин на Валааме проведет переговоры с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко.
Остров, Валаам размером с небольшой город. С фино-угорского – «высокое место». Со своими законами и традициями. Мужчинам нельзя ходить в шортах, женщинам – в брюках и с непокрытой головой.
По легенде в XII веке сюда прибыли святые Сергий и Герман. Обратили в веру местных язычников и основали обитель. Сегодня это – Спасо-Преображенский мужской монастырь. Мощи чудотворцев захоронены в храме, на шестиметровой глубине.
В позапрошлом веке опять чудеса: мощи хотели извлечь для поклонения, но, как только вскрыли захоронение, начался пожар. С тех пор мощи решено было не тревожить. Другая святыня монастыря – Чудотворная икона Божией Матери.
«Эта икона была написана здесь, на Валааме, в конце XIX века. А вот рядышком с большой иконой маленький список. Вот эта икона побывала в космосе, в 2005 наших космонавтов благословили этим образом на их вахту на МКС. Так что она совершила свое большое космическое путешествие», – указала экскурсовод поломнической службы Валаамского монастыря Ксения Коненкова.
Сердце Валаама – Спасо-Преображенский собор. Здесь всегда гости со всего мира. Этот хор часто приезжает со святой горы Афон. Пение монахов из Греции очень похоже на старинные валаамские распевы. Наверное, потому Валаам называют «Северным Афоном».
Ферма – кормилица монастыря. Мясо монахи не употребляют, а вот молоко, творог, сметана и масло всегда на столе. А с недавних пор стали делать сыр по классическим европейским рецептам.
«Манастика» – оригинальное название местного уникального сыра. Такой нигде больше не попробуешь. Говорят, отдаленно похож на пармезан. Только вкуснее. Славится Валаам также своими овощами и рыбоводческим хозяйством
Здесь жили и работали классики Федор Тютчев, Николай Рерих и Иван Шишкин. Александр Дюма приезжал. С тех пор много воды утекло, и многое в мире поменялось. А вот сама суть монашества осталась прежней.
«Здесь, в обители, монахи возносят молитву за весь мир. И эта молитва действует», – рассказал игумен Валаамского монастыря епископ Панкратий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме, после чего посетят Спасо-Преображенский мужской монастырь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)