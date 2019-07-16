Северный Афон: чем привлекает православных Валаам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент РФ Владимир Путин на Валааме проведет переговоры с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. Валаам – знаковый остров для православных верующих. Сюда часто совершают паломничества не только россияне, но и граждане других стран. Чем же так привлекает это удаленное место и какие чудеса там происходят, узнал корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

Остров, Валаам размером с небольшой город. С фино-угорского – «высокое место». Со своими законами и традициями. Мужчинам нельзя ходить в шортах, женщинам – в брюках и с непокрытой головой.

По легенде в XII веке сюда прибыли святые Сергий и Герман. Обратили в веру местных язычников и основали обитель. Сегодня это – Спасо-Преображенский мужской монастырь. Мощи чудотворцев захоронены в храме, на шестиметровой глубине.

«Долгое время монастырь подвергался нашествию со стороны шведов, и однажды попытались достать эти мощи и осквернить, но не получилось: человек, который пытался совершить это злодеяние, тяжело заболел. Выздоровел только после того, как покаялся», – рассказала экскурсовод паломнической службы Валаамского монастыря Ксения Коненкова.

В позапрошлом веке опять чудеса: мощи хотели извлечь для поклонения, но, как только вскрыли захоронение, начался пожар. С тех пор мощи решено было не тревожить. Другая святыня монастыря – Чудотворная икона Божией Матери.

«Эта икона была написана здесь, на Валааме, в конце XIX века. А вот рядышком с большой иконой маленький список. Вот эта икона побывала в космосе, в 2005 наших космонавтов благословили этим образом на их вахту на МКС. Так что она совершила свое большое космическое путешествие», – указала экскурсовод поломнической службы Валаамского монастыря Ксения Коненкова.

Сердце Валаама – Спасо-Преображенский собор. Здесь всегда гости со всего мира. Этот хор часто приезжает со святой горы Афон. Пение монахов из Греции очень похоже на старинные валаамские распевы. Наверное, потому Валаам называют «Северным Афоном».

Ферма – кормилица монастыря. Мясо монахи не употребляют, а вот молоко, творог, сметана и масло всегда на столе. А с недавних пор стали делать сыр по классическим европейским рецептам.



Рикотта, моцарелла и даже сыр с белой плесенью. Чтобы все получалось правильно, валаамские монахи ездили на учебу в Италию. А теперь, наоборот, итальянцы к ним приезжают.

«Манастика» – оригинальное название местного уникального сыра. Такой нигде больше не попробуешь. Говорят, отдаленно похож на пармезан. Только вкуснее. Славится Валаам также своими овощами и рыбоводческим хозяйством

Здесь жили и работали классики Федор Тютчев, Николай Рерих и Иван Шишкин. Александр Дюма приезжал. С тех пор много воды утекло, и многое в мире поменялось. А вот сама суть монашества осталась прежней.