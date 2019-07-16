Бельгийский тренер встретился с юными футболистами Смолевичской СДЮШОР

Известный бельгийский тренер Джонас Деман встретился с юными футболистами Смолевичской СДЮШОР.

Бельгийский футбол за десять лет прошел кардинальный путь усовершенствования и изменения. Благодаря новому подходу к тренерской деятельности данный вид спорта стал основным в стране и занял лидирующую позицию в мировом рейтинге, а еще десять лет назад был всего на 66-й строчке рейтинга.

Джонас Деман является представителем тренерской школы Бельгийской Федерации футбола. В свои 28 лет он имеет богатый опыт тренерской деятельности. Джонас Деман работал в Китае и на Филиппинах, а сейчас ведет тренерскую деятельность в Бельгии, обладатель нескольких дипломов по психологии спорта, двигательных навыков в футболе, технике футбола, футбольному скауту.

В Минске уже не первый год проходил летний детский футбольный лагерь, где в июне Джонас Деман проводил мастер-классы. Руководство Смолевичского райисполкома и ФК «Смолевичи» воспользовалось уникальной возможностью и Джонаса Демана пригласили провести тренировку и мастер-класс с юными футболистами Смолевиччины.

Так, на обновленном стадионе «Озерный» воспитанники старшего тренера-преподавателя Смолевичской СДЮШОР Николая Александровича Силкина встретились с бельгийским тренером.





Кардинальные изменения в бельгийском футболе коснулись, в первую очередь, детского футбола.

– Узнав о тренировке, невзирая на каникулы, все дети с огромной радостью собрались на встречу со знаменитым тренером, – рассказывает Николай Александрович. – Приехали многие из родителей юных футболистов, поэтому в этот день на «Озерном» не смотря на дождливую погоду, было многолюдно и горячо. Несомненно, такая подготовка порадовала гостя.

Тренировка длилась два часа и все это время дети были с мячами. Это один из подходов бельгийских тренеров. Затем Джонас Деман показал коллегам-тренерам уникальную презентацию, в ходе которой рассказал об основных направлениях развития данного вида спорта в Бельгии, поделился секретами успеха. Кстати, гость отметил, что и бельгийским тренерам есть чему поучиться у нас. Например, у них нет такого тесного сотрудничества с родителями учащихся, как в группах Николая Силкина.





Однозначно, встреча с Джонасом Деманом подарила юным дарованиям Смолевиччины положительные эмоции, расширила горизонты в познании мирового футбола и зарядила на новые победы.

Лидия СУДНИКОВИЧ



