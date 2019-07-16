Суд или медиация? Разбираем реальные конфликты со специалистом

Источник материала: Аргументы и факты

Семейную медиацию часто путают с консультацией психолога. Однако медиация направлена на то, чтобы родственники могли самостоятельно решить вполне конкретные проблемы. Задача медиатора – создать подходящие условия для этого. С его помощью каждая из сторон получает возможность выразить свои чувства, взгляды и интересы, понять, что же ощущает другой участник конфликта, и в идеале найти решение, которое устроит всех.

Хотя медиатор и не подсказывает, как именно следует решить конфликт, он позволяет в нейтральной обстановке высказаться и понять друг друга всем конфликтующим сторонам. Зачастую это не только помогает найти решение проблемы, ставшей причиной обращения к медиации, но и наладить отношения в семье в целом, сделать их более доверительными и теплыми. Благополучно решенный собственными силами конфликт помогает родственникам испытать чувство удовлетворения и почувствовать себя спокойнее.

В «АиФ» часто пишут и звонят с просьбами «оказать содействие и наказать нерадивых родственников». Кто-то обижен на детей, которые забыли про пожилых родителей и не помогают им. Кто-то, наоборот, возмущен действиями отца или матери, которые якобы «делают все назло».

Медиатор, кандидат психологических наук Оксана ШУЛЬГА по просьбе «АиФ» проанализировала жизненные ситуации и поделилась выводами, можно ли найти выход из них.

Ситуация 1

Взрослый сын живет отдельно, матери не помогает, не навещает. Можно ли по закону обязать его выполнять свой сыновний долг?

- Ст. 100 Кодекса о браке и семье гласит: дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Конечно, это общая формулировка, и судье будет проще принять решение, если родитель нигде не работает или имеет инвалидность, которая ведет к нетрудоспособности. Ко мне, как медиатору, таких обращений не было, а вот другие конфликты между родителями и детьми возникают часто. Например, мама долгое время содержала сына, давала ему деньги, обеспечивала жильем, машиной, устраивала его на работу, спасала от армии, а потом в один день вдруг поняла, что уже не может содержать мужчину старше 30 лет. Она перестала его опекать, но сын возмутился. Он не привык работать, не научился без мамы принимать решения, поэтому начал вести себя агрессивно, провоцировать конфликты, обвинил мать в том, что она его не любит. В этой ситуации страдают оба, но не знают, как разрешить конфликты. Медиация в таких случаях - реальная помощь. Только есть одно «но». Подобные отношения являются созависимыми, трудно осознаваемыми, требующими также консультации у психолога, а к этому мало кто из участников детско-родительского конфликта оказывается готов. Поэтому если они и обращаются к медиации, то сами от нее отказываются, редко принимая реальные решения. Но случаи, когда родители и дети договаривались между собой по поводу имущества, были.



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Ситуация 2

Отец в 50 лет влюбился и хочет уйти из семьи к молодой даме. При этом требует раздела имущества. Как на него повлиять, открыть ему глаза? Нужно ли что-то решать в судебном порядке?

- Отец как супруг по закону имеет право на равную долю совместно нажитого имущества. Я думаю, что в этом случае и матери, и отцу стоит воспользоваться медиацией. Повлиять на отца, чтобы он остался в семье, вряд ли получится. Но работа с медиатором может по-другому расставить акценты во взаимоотношениях, дать самим супругам понять причину расставания и возможность в дальнейшем быть более бережными с отношениями. По крайней мере, медиация позволяет завершить отношения между супругами с меньшими эмоциональными и материальными затратами.

В моей практике были схожие случаи: мужчина ушел из семьи к более молодой женщине, а супруга испытывала злость и желание отомстить. В итоге после медиации супругу удалось загладить свою вину, которую он ощущал по отношению к супруге, а ей - найти новые стороны своей собственной жизни без мужа. Они смогли договориться по поводу имущественных споров так, чтобы все интересы были удовлетворены. Супруги расстались, однако между ними возникли приятельские отношения.



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Ситуация 3

Отец бросил семью, когда ребенку было 3 года. Сейчас требует у взрослого сына материальной помощи, взывая к порядочности. Как поступить, если они друг для друга совершенно чужие люди?

- Помогал ли отец содержать ребенка? Если он платил алименты, то в сознании отца существует установка, что он помогал в воспитании. А ребенку в любом возрасте важно поддерживать отношения с обоими родителями. Я нередко сталкиваюсь с ситуациями, когда маме хочется убедить ребенка в том, что отец их бросил. Ей нравится представать в роли жертвы, брошенного человека: так можно манипулировать своим сыном и другими людьми. В такой позиции есть всегда вторичная выгода. И она сама может препятствовать общению ребенка и отца. Хорошо бы сыну восстановить общение с отцом, узнать правду, по какой причине он не смог быть рядом с ним, а потом обсуждать другие вопросы. Здесь подошла бы восстановительная модель семейной медиации.

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Ситуация 4

Мать и дочь не могут найти общий язык, хотя дочь ухаживает за матерью, покупает продукты, кормит, следит за приемом ею лекарств. Но матери проще общаться с соседкой, она и деньги ей дает в долг, которые та не отдает. А вдруг мать на соседку и завещание напишет?

- В таком случае лучше позаботиться о наследстве, поговорить об этом с матерью. Хотя дети имеют право первого наследования. Если наследство достается третьему лицу, это можно оспорить в суде. Но я бы посоветовала обратиться к психологу, чтобы разобраться, в чем причина такой сильной опеки со стороны дочери. Это не ее роль. Роль дочери заключается в том, чтобы самой получать заботу и опеку от матери. Если мама нетрудоспособна, то даже по закону дочь должна помогать ей. Но если мама не хочет принимать такую помощь, конфликт более серьезный и глубокий.

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Ситуация 5

Мать еще 10 лет назад в завещании оставила квартиру брату, которого всегда считала своим любимчиком. Как быть и с кем и о чем вести разговор?

- Такие вопросы нужно обсудить на семейном совете с братом и мамой. Из практики могу сделать вывод, что такие конфликты глубокие: обычно обиды и недопонимания берут начало из самого детства. Возможно, дело даже не в самой квартире, а в ревности между сестрой и братом.

В моей практике была ситуация, когда мама решила разделить деньги между двоими сыновьями, но ей казалось, что справедливо будет старшему отдать 2/3 части, потому что у него двое детей. А так как у младшего детей не было вообще и достаток выше, чем у старшего, ему досталось только 1/3 части. Но это неравенство вызвало много негодования со стороны младшего сына, и он перессорился со всеми. Ситуация было крайне сложной, пока не прибегли к услугам медиатора. А потом приняли решение, которое вообще не касалось самих денег. Дело было в детских обидах, так как младший сын всегда считал, что мама больше любит старшего сына, хотя младший больше о ней заботился и она даже у него проживала. Такие конфликты требует глубокого психологического анализа.