Белорусские банки рассказали о новой схеме мошенников в мессенджере Viber

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси участились случаи мошенничества с помощью мессенджера Viber (Вайбер). В частности, некоторым пользователям приходят сообщения от поддельного аккаунта «Беларусбанк Онлайн» Аккаунт имеет логотип реального банка, но зарегистрирован на иностранном номере телефона и никакого отношения к настоящему Беларусбанку не имеет.

Сообщение может иметь следующее содержание: «Уважаемый клиент «Беларусбанка», наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс 0.01 BYN. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber». Или может быть такой вид: «Служба поддержки «Беларусбанка» информирует, что в связи с участившимися мошенническими операциями по требованию службы безопасности ваша карта заблокирована. Баланс вашей карты 0.00 рублей. Для разбирательства рекомендуем обратиться в банк либо связаться по нашим контактам в Viber».

В связи с этим Беларусбанк призывает клиентов быть внимательными, не передавать третьим лицам информацию о реквизитах платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, 3D-пароль или одноразовый SMS-пароль, в том числе путем ввода данных на сомнительных веб-страницах.

О случаях мошенничества предупреждает Приорбанк, напоминая, что при получении подобного сообщения не стоит связываться с отправителем и не передавать ему личную информацию (номер карточки, пароли от интернет-банка и т. д.). Банк никогда не запрашивает ни полный номер карточки, ни период действия, ни пароли от интернет-банка. При необходимости – только 4 последних цифры карточки и ФИО.

МТБанк также обращает внимание клиентов на случаи мошенничества в Viber с рассылкой подобных сообщений якобы от имени банка.