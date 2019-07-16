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Заместитель председателя КГК Могилевской области провел прием граждан в Хотимске
17.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Алексей Игликов, заместитель председателя комитета государственного контроля Могилевской области, провел сегодня в Хотимске прием граждан.
К нему обратилась лишь одна жительница райцентра. Женщина пояснила, что вот уже три года она живет в квартире, в которой в осенне-зимний период фиксируется сильная влажность. Дом, где проживает многодетная семья, новый, еще находится на гарантии, но ни заказчик, ни подрядчик пока не только не устранили недостаток, но и не определили его причину.
Вопрос поставлен на контроль.
Анна МАВИЧ
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Алексей Игликов, заместитель председателя комитета государственного контроля Могилевской области, провел сегодня в Хотимске прием граждан. К нему обратилась...
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