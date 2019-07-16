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В Беларуси подорожали билеты на поезд – в цену включили стоимость белья
17.07.2019 17:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как пояснили в колл-центре БЖД, с 15 июля 2019 года стоимость постельного белья начали включать в цену билета в плацкартных и купейных вагонах на поездах внутриреспубликанского сообщения, пишет
В то же время пассажир при покупке билета может отказаться от белья, соответственно, стоимость проезда снизится на 2 рубля. На сайте БЖД цены билетов уже указаны со стоимостью постельного белья, но при оформлении электронных билетов сумма выставляется без учета постельного белья.
В то же время, как пишет
С 15 июля данная дополнительная услуга на Белорусской железной дороге предоставлялась в тестовом режиме. При оформлении проездных документов через интернет она была недоступна. Как пояснили в БЖД, «по техническим причинам в процессе оформления билета через Интернет стоимость билета отображалась вместе со стоимостью постельного белья, однако при оплате билета стоимость постельного белья не взималась».
«С 18 июля предоставление данной услуги будет приостановлено для доработки программного обеспечения, - отметили в пресс-центре. - О предоставлении услуги будет сообщено на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги».
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С 15 июля Белорусская железная дорога (БЖД) начала включать стоимость постельного белья в цену билета при проезде в плацкартных и купейных вагонах...
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