В Беларуси подорожали билеты на поезд – в цену включили стоимость белья

Как пояснили в колл-центре БЖД, с 15 июля 2019 года стоимость постельного белья начали включать в цену билета в плацкартных и купейных вагонах на поездах внутриреспубликанского сообщения, пишет TUT.by . В Беларуси увеличиваются тарифы на проезд в некоторых поездах

В то же время пассажир при покупке билета может отказаться от белья, соответственно, стоимость проезда снизится на 2 рубля. На сайте БЖД цены билетов уже указаны со стоимостью постельного белья, но при оформлении электронных билетов сумма выставляется без учета постельного белья.

В то же время, как пишет БЕЛТА , речь идет о том, чтобы предоставлять услугу по оплате белья в поездах при покупке билета в кассе по желанию пассажира: покупая билет на поезд, он сможет сразу в кассе заплатить и за пользование постельным бельем в купейных и плацкартных вагонах.

С 15 июля данная дополнительная услуга на Белорусской железной дороге предоставлялась в тестовом режиме. При оформлении проездных документов через интернет она была недоступна. Как пояснили в БЖД, «по техническим причинам в процессе оформления билета через Интернет стоимость билета отображалась вместе со стоимостью постельного белья, однако при оплате билета стоимость постельного белья не взималась».

«С 18 июля предоставление данной услуги будет приостановлено для доработки программного обеспечения, - отметили в пресс-центре. - О предоставлении услуги будет сообщено на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги».